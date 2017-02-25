В Подмосковье трое неизвестных зверски избили мужчину

У одного из подмосковных баров жестоко избили мужчину. Камеры видеонаблюдения запечатлели, как трое неизвестных руками и ногами избивают оппонента. Пострадавший упал на асфальт и не мог оказывать сопротивление, передает РЕН ТВ.

Злоумышленники не стеснялись прохожих. Впрочем, никто из свидетелей не попытался вступиться за потерпевшего. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления.