Двухлетний москвич запер на балконе мешавшего ему играть отца

В Москве двухлетний ребенок запер отца на балконе, чтобы поиграть в его iPad. Мальчик не обращал реагировал на крики и просьбы замерзающего родителя. Чтобы выбраться мужчине пришлось прибегнуть к помощи спасателей, передает Life.ru.

Как рассказал москвич, когда он вышел на балкон, дома кроме него и сына никого не было. Пока мужчина курил, мальчик подошел к двери, запер ее, после этого взял со стола iPad и сел играть.