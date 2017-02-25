Двухлетний москвич запер на балконе мешавшего ему играть отца

В Москве двухлетний ребенок запер отца на балконе, чтобы поиграть в его iPad. Мальчик не обращал реагировал на крики и просьбы замерзающего родителя. Чтобы выбраться мужчине пришлось прибегнуть к помощи спасателей, передает Life.ru.
Как рассказал москвич, когда он вышел на балкон, дома кроме него и сына никого не было. Пока мужчина курил, мальчик подошел к двери, запер ее, после этого взял со стола iPad и сел играть.
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