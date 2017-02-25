В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

В Солнечногорске под колесами пригородной электрички погиб 52-летний мужчина. Трагедия произошла на железнодорожной станции "Подсолнечная", передает РИАМО.

По предварительным данным, мужчина ночью переходил пути в неустановленном месте. Правоохранители выясняют все обстоятельства данного происшествия.