В Подмосковье электричка насмерть сбила мужчину

В Солнечногорске под колесами пригородной электрички погиб 52-летний мужчина. Трагедия произошла на железнодорожной станции "Подсолнечная", передает РИАМО.
По предварительным данным, мужчина ночью переходил пути в неустановленном месте. Правоохранители выясняют все обстоятельства данного происшествия.
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