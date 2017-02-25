Сноубордист из Москвы погиб на запрещенном склоне под Нальчиком

В Кабардино-Балкарии погиб сноубордист из Москвы. Мужчина сорвался с запрещенного для катания склона горы Чегет, передает РИА Новости.

По предварительным данным, спортсмен в ходе спуска на сноуборде вышел за пределы трассы и на высоте 2800 метров сорвался со скалы. Спасатели доставили тело погибшего к подножию горы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.



