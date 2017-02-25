На северо-востоке Москвы электричка насмерть сбила женщину

В Москве два человека попали под пригородную электричку. Инцидент произошел на платформе "Лось", передает РИА Новости.
По предварительным данным, от полученных травм женщина скончалась на месте, второй пострадавший – мужчина – госпитализирован. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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