Выбросившиеся на берег 400 дельфинов повергли в ужас

Один из самых красивых пляжей Новой Зеландии неожиданно превратился в кладбище дельфинов, повергнув в ужас местных жителей. Около 400 животных выбросились на берег Южного острова.

Увидев на песке дельфинов, местные жители и сотрудники службы спасения экстренно мобилизовались, но почти 300 особей погибли, передает The New Zealand Herald. Вернуть в море удалось около сотни животных, однако они находятся недалеко от берега и могут снова выброситься на сушу.

Это происшествие стало одним из самых масштабных случаев гибели морских млекопитающих за всю историю наблюдений, отмечает издание. Причины случившегося неясны, у ученых до сих пор нет единого мнения на этот счет.

По одной из версий, всему виной шумовое загрязнение океана, из-за которого дельфины и киты теряют слух и эхолокацию. Согласно другой теории, между животными существует тесная социальная связь: если один выбрасывается на берег, остальные следуют за ним, пытаясь спасти, и в результате гибнут.