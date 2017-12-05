Спасших москвичку от изнасилования отблагодарили мордобоем

Неожиданные последствия возымел благородный поступок молодых жителей Новой Москвы. Они заступились за девушку – а в итоге были избиты ее братьями.

Трое молодых людей минувшей ночью заметили, как возле магазина в Румянцево, в Новой Москве, неизвестные мужчины приставали к девушке. Движимые рыцарскими чувствами юноши заступились за даму – и фактически спасли ее от изнасилования.

Саша, Коля и Дима уже шли домой, когда их нагнала группа мужчин. "Они представились братьями девушки и объяснили, что помогать ей можно только с их разрешения. И чтобы закрепить результат, избили спасителей", – пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Полиция проводит проверку по факту драки. А парням тем более обидно, что девушка на допросе заявила: в помощи она, оказывается, не нуждалась.

Ранее Dni.Ru сообщали об изнасиловании пассажира таксистом в центре Москвы. После инцидента пострадавший сразу обратился в полицию и написал заявление. Он сообщил, что правоохранители разыскали злоумышленника, однако опасался, что обидчику удастся избежать наказания.

Об инциденте стало известно 29 ноября. Около 05:00 мск молодой человек поймал такси у ночного клуба "Пропаганда" и попросил довезти до шоссе Энтузиастов. По дороге водитель белой Honda Accord начал запугивать пассажира и склонять к интимной близости. В итоге злоумышленник завез его в один из дворов на Симоновском Валу в центре Москвы и изнасиловал.