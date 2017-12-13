В Москве расчленили сварщика

Утром 13 декабря сотрудник автосервиса на Мелитопольской улице на юге Москвы обнаружил тело своего коллеги, сварщика по имени Эдуард. Труп был полностью обнажен. На теле эксперты насчитали 40 ножевых ранений. Преступник обезглавил сварщика, отрубил ему руки и ноги, уши, пальцы левой руки и половые органы, передает "Московский Комсомолец". Он разыскивается. Специалисты полагают, что преступление могло быть совершено на почве ревности.