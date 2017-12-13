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Происшествия

В Москве расчленили сварщика

прочитано 623 раза

Утром 13 декабря сотрудник автосервиса на Мелитопольской улице на юге Москвы обнаружил тело своего коллеги, сварщика по имени Эдуард. Труп был полностью обнажен. На теле эксперты насчитали 40 ножевых ранений. Преступник обезглавил сварщика, отрубил ему руки и ноги, уши, пальцы левой руки и половые органы, передает "Московский Комсомолец". Он разыскивается. Специалисты полагают, что преступление могло быть совершено на почве ревности.

13 декабря 2017, 14:02

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