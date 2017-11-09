Нагиев с мачете напал на москвича из-за сдачи

В столице 61-летний приезжий из Владимирской области, набросился на 49-летнего москвича. Причиной агрессии стали деньги.

Инцидент произошел 5 ноября на улице Мусоргского. Нападавшим оказался таксист Муса Нагиев.

Пострадавший рассказал, что конфликт разгорелся из-за сдачи. "Ехали в такси. Вытащил деньги – сдачу отдавать человек не захотел. Дальше было нападение", – цитирует его РЕН ТВ.

"Подозреваемый нанес мужчине множественные удары по различным частям тела, причинив ему рубленую рану предплечья, физический и моральный вред", – передает слова источника в правоохранительных органах агентство городских новостей "Москва". Потерпевшего после инцидента доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Жадного таксиста удалось задержать. В отношении него было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Однако, по словам пострадавшего, через два дня Нагиев был отпущен. "Куда это все катится? Посидел два дня в клетке – и все, его отпустили!" – возмутился пассажир такси.

Произошедшее попало в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что таксист с мачете подошел к мужчине и напал на него. Пострадавшему удалось на время остановить злоумышленника, но тот позднее снова перешел в атаку.