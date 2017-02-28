В Москве таксист-украинец ограбил пенсионерку

Сотрудники правоохранительных органов столицы задержали таксиста-украинца, которого подозревают в ограблении пожилой женщины. По предварительным данным, злоумышленник набросился на нее и отобрал 100 тысяч рублей.
Следователи считают, что таксист напал на пенсионерку, когда та возвращалась из Сбербанка. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, передает РИА ФАН.
Теперь ему грозит лишение водительских прав
На данный момент, все трое детей находятся в реанимации
Популярный певец дал откровенное интервью
Популярный шоумен дал откровенное интервью