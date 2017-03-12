Таксист напал на москвича с ножом из-за сдачи

В Москве в ночь на 12 марта таксист напала на пассажира. Перепалка между мужчинами случилась после того, как водитель не смог дать сдачу с пяти тысяч.
Супруга пострадавшего рассказала, что конфликт начался, когда она вышла разменять пятитысячную купюру. Когда женщина вернулась к машине, она увидела дерущихся мужчин и бросилась их разнимать. Испугавшийся таксист пырнул ножом пассажира, забрал деньги и скрылся с места происшествия.
Пострадавший был доставлен в больницу. Правоохранители разыскивают нападавшего.
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