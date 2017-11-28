38-летняя москвичка умерла после процедуры в частной клинике

Олег Табаков попал в реанимацию Умер Дмитрий Хворостовский Развод Джигарханяна Дом-2 Подарки на Новый год

Самое читаемое

Бузову унизили на съемках Первого канала (видео)
Пугачева перепугала поклонников лицом без грима
У Ирины Салтыковой диагностировали рак
Родные Фриске сделали важное открытие
Макаревич грязно выругался из-за покойного Хворостовского
партнеры
Вторник 28 ноября
Лента новостей
01:24
Шурыгина психанула из-за подлой выходки мучителя
21:51
Роналду впервые показал четвертого ребенка
21:46
Почему подорожал салат оливье
21:32
Турок позвал Шарапову замуж
21:24
Хворостовского посмертно выдвинули на Grammy
21:20
Бузову убрали с Первого канала после скандала
21:03
Памятник российским добровольцам появился в Сирии
19:49
Народ негодует из-за мулатки принца Гарри
19:38
Безумные регионы: омич пытался вывезти из России останки мамонта
19:34
Россию ждет рост рождаемости
19:11
Из-за снегопада в Москве произошло более тысячи ДТП
18:39
Путин сделал странный жест во время речи Мизулиной
18:33
На Подмосковье надвигается снежная буря
18:29
Мать Лила Пипа зарабатывает на его смерти
18:06
В Музее Восстания Машин пройдет "Елка Трансформеров"
17:30
Станет ли женщина президентом России
17:26
Королевой красоты стала особенная девушка
17:20
В Подмосковье пройдет чемпионат России по аэротрубным дисциплинам
16:59
Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
16:59
Стал известен новый способ взлома iPhone X
16:57
На похоронах Хворостовского Долина рыдала сильнее жены
16:36
Грузовик насмерть сбил остановившегося из-за ДТП водителя
16:31
Джигарханян начал новую жизнь после развода
16:29
Люди стали чаще пользоваться смартфонами во время секса
16:25
В Кремлевском Дворце пройдет рождественский гала-концерт звезд мирового балета
16:15
Постаревшие секс-символы 80-х
16:13
В Москве открылся уникальный фермерский ресторан
16:11
Актер Иван Краско: Я неизлечимо болен
16:02
Беглый Сергей Махлай требует защитить его честь и достоинство
15:56
"Единая Россия" продолжит поддерживать волонтеров
15:55
Россияне возмущены пельменями со скидкой 0%
15:36
Ученые просят россиян есть голубей
15:27
В колодце под Москвой нашли человеческие кости
15:26
Олег Табаков не может дышать
15:26
MINI Countryman: большие амбиции маленького авто
15:02
Путин пообещал деньги за первенца
14:58
В городском парке Вольска появится Эйфелева башня
14:57
Скандальные выходки Рязанова возмутили мэра Нижнего Тагила
14:54
Девушка чуть не спалила лицо во время жарки картошки (видео)
14:45
Зеленский бросился на помощь тонущему Порошенко
14:42
Откровенные фото невесты принца Гарри
14:41
Девочка из Подмосковья попросила судью пощадить ее насильников
14:35
Старинный друг Путина страшно переборщил с пластикой
14:35
Цымбалюк-Романовская бурно отметила развод с Джигарханяном
14:23
Больная Татьяна Буланова потерпела фиаско
14:14
Сеть взбудоражило НЛО в виде женской груди
14:10
Хворостовского похоронили в бывшей мастерской
13:38
В Эстонии выпустили словарь оскорблений русских
13:34
На Первом канале гасят разгоревшийся из-за Бузовой дикий скандал
13:34
Россияне высмеяли обладательницу титула "Мисс Москва – 2017"
13:31
В Кремле прокомментировали слухи об интервью Путина Дудю
13:17
Сбивший насмерть девочку лихач попался на 45 нарушениях
13:13
Раскрыт сценарий присоединения Украины к России
13:00
Путешественникам грозит ожирение
12:47
У мужчин обнаружена болезнь из-за оргазма
12:30
Кубанец погиб из-за нелепого селфи с гранатой
12:26
Дочь Владимира Машкова с семьей уехала в Америку
12:13
Муж отчитал Судзиловскую из-за мальчика
12:12
Меркель остались считаные дни
12:10
Куда пропадают воображаемые друзья
12:09
Детским садам запрещают приглашать Деда Мороза
11:47
Барановская со слезами на глазах рассказала о страшном диагнозе
11:42
МОК надругался над триумфом России в Сочи-2014
11:34
Предатель Родченков тайно кормил российских спортсменов допингом
11:34
Стас Намин об уходе со сцены: Я просто устал
11:24
В Подмосковье задержали родителей избитого младенца
11:00
Американцы в восторге от сериала "Мажор"
11:00
В состоянии больного Табакова произошли изменения
10:53
На перевале Дятлова прогремел загадочный взрыв
10:47
При крушении вертолета под Тамбовом разбился глава крупной компании
10:33
В США признали военное могущество России
10:23
На Украине Лорак устроили взбучку из-за концертов в России
10:22
Звезда "Дома-2" набросилась на Шепелева
10:09
Пять худших фильмов в истории кино
09:54
В Тамбовской области разбился вертолет
09:42
Принц Гарри с невестой вышли в свет после объявления о свадьбе
09:27
Водопроводная вода оказалась полезной для зубов
09:24
Как попасть на PornHub без ущерба для карьеры
08:55
Чемпион мира совершил каминг-аут
08:54
Красивые девушки Москвы поборолись за корону
08:38
Летевший в Екатеринбург пьяный пассажир устроил дебош
08:37
Образованные россияне живут дольше
08:11
Трамп оставил Крым России
08:00
Сыновья Олега Табакова странно себя ведут
08:00
Жена Хрущева шокировала внешним видом
07:52
В страшной аварии под Москвой погибли три человека
22:06
Бывшая жена ждет скорой смерти Казаченко
21:55
Алену Апину и Татьяну Буланову высмеяли за неудачное фото
21:27
Цымбалюк-Романовская после развода сжалилась над увядающим Джигарханяном
20:58
У Олега Табакова заражение крови
20:55
Генпрокуратура определила самые опасные регионы России
20:26
27-летняя жена родит 87-летнему Краско шестого ребенка
20:03
Сын раскрыл причину госпитализации Табакова
19:54
Под Киевом жениха убили на собственной свадьбе
19:28
Девушка отрезала сожителю пенис садовыми ножницами
19:18
Евросоюз жестко обломал Порошенко
19:12
Главная афера Юлии Тимошенко
18:58
Дана Борисова угодила в новый скандал
18:19
Безумные регионы: подросток поджег друга
18:10
В Чехии все оранжевое
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Бузова сделала важное заявление после унижения на Первом канале
Семья Хворостовского приняла странное решение
Цымбалюк-Романовская бурно отметила развод с Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская после развода сжалилась над увядающим Джигарханяном
82-летний Джигарханян развелся с молодой женой
Родители Хворостовского в тяжелом состоянии
Происшествия

38-летняя москвичка умерла после процедуры в частной клинике

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
Москвичка умерла в частной медицинской клинике. После процедур ей стало плохо, и девушка скончалась на месте.
прочитано 3304 раза

Управление Следственного комитета по Москве начало проверку по факту оказания частной клиникой медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведомство подозревает врачей в смерти 38-летней женщины.

ПО ТЕМЕ

Москвичка заказала роллы и умерла от неизвестного яда

Москвичка умерла на приеме у косметолога

Как сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета, после перенесенной в одной из частных клиник столицы медицинской процедур, пациентка почувствовала себя плохо и скончалась на месте.  Трагедия случилась 25 ноября, однако информация о ней попала в СМИ только сейчас.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", – сообщается на сайте главного управления Следственного комитета по городу Москве. По результатам проверки ведомство примет решение о возбуждении уголовного дела.

По информации телеканала РЕН ТВ, женщина почувствовала недомогание после установки внутриматочной спирали. Пациентка повторно обратилась к гинекологу учреждения с жалобой на ранее установленное средство контрацепции. Прямо во время приема ей стало плохо, и женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что в Москве погибла 25-летняя девушка. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление ядом, природа которого остается неизвестной. Незадолго до своей кончины москвичка ела роллы. Об этом сообщил анонимный источник агентства новостей "Москва".  "В ходе проверки выяснилось, что незадолго до госпитализации к девушке домой пришел молодой человек, который принес вино. Пара заказала по интернету японские роллы, поужинала ими. Парень уехал домой, а женщине стало плохо", – заявил он.

Автор: Михаил Войцеховский28 ноября 2017, 20:36

комментарии

Политика

Три лидера решили судьбу Европы
Путин сделал странный жест во время речи Мизулиной
Станет ли женщина президентом России
Зеленский бросился на помощь тонущему Порошенко

Шоу-бизнес

Шурыгина психанула из-за подлой выходки мучителя
Бузову убрали с Первого канала после скандала
Проклова закатила истерику на Первом канале
Народ негодует из-за мулатки принца Гарри

Проишествия

38-летняя москвичка умерла после процедуры в частной клинике
В Москве подросток напал с топором на брата и умер
Меркель в ужасе после нападения мужчины с ножом
Под Киевом жениха убили на собственной свадьбе

Lifestyle

Американцы в восторге от сериала "Мажор"
Пять худших фильмов в истории кино
Кэмерон поставил точку в споре о финале "Титаника"
Почему звезда "Покровских ворот" умерла в одиночестве
Шоу-бизнес

Водянова изменилась до неузнаваемости

Модель поразила поклонников
Шоу-бизнес

Семья Хворостовского приняла странное решение

Последняя запись певца будет удалена

Шоу-бизнес

На похоронах Хворостовского Долина рыдала сильнее жены

Певица не смогла сдержаться у могилы артиста
Шоу-бизнес

Бузову убрали с Первого канала после скандала

Вместо начинающей певицы в студии появилась Дана Борисова

Гороскоп

Малинина с женой разлучит смерть
Гороскоп с 27 ноября по 3 декабря 2017 года
Подравшийся Бондарчук получил грозное предупреждение
Совет на выходные

Фоторепортажи

Отец еле стоял на похоронах Хворостовского
Постаревшие секс-символы 80-х
Откровенные фото невесты принца Гарри
Красивые девушки Москвы поборолись за корону

Спорт

Роналду впервые показал четвертого ребенка
Турок позвал Шарапову замуж
МОК надругался над триумфом России в Сочи-2014
Чемпион мира совершил каминг-аут

Регионы

Девочка из Подмосковья попросила судью пощадить ее насильников
Скандальные выходки Рязанова возмутили мэра Нижнего Тагила
На перевале Дятлова прогремел загадочный взрыв
Генпрокуратура определила самые опасные регионы России
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru