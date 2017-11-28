38-летняя москвичка умерла после процедуры в частной клинике

Москвичка умерла в частной медицинской клинике. После процедур ей стало плохо, и девушка скончалась на месте.

Управление Следственного комитета по Москве начало проверку по факту оказания частной клиникой медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведомство подозревает врачей в смерти 38-летней женщины.

Как сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета, после перенесенной в одной из частных клиник столицы медицинской процедур, пациентка почувствовала себя плохо и скончалась на месте. Трагедия случилась 25 ноября, однако информация о ней попала в СМИ только сейчас.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", – сообщается на сайте главного управления Следственного комитета по городу Москве. По результатам проверки ведомство примет решение о возбуждении уголовного дела.

По информации телеканала РЕН ТВ, женщина почувствовала недомогание после установки внутриматочной спирали. Пациентка повторно обратилась к гинекологу учреждения с жалобой на ранее установленное средство контрацепции. Прямо во время приема ей стало плохо, и женщина скончалась до приезда скорой помощи.

Напомним, ранее Dni.Ru писали, что в Москве погибла 25-летняя девушка. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление ядом, природа которого остается неизвестной. Незадолго до своей кончины москвичка ела роллы. Об этом сообщил анонимный источник агентства новостей "Москва". "В ходе проверки выяснилось, что незадолго до госпитализации к девушке домой пришел молодой человек, который принес вино. Пара заказала по интернету японские роллы, поужинала ими. Парень уехал домой, а женщине стало плохо", – заявил он.