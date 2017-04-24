Москвичка умерла на приеме у косметолога

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства гибели пациентки в одном из московских центров красоты, говорится в сообщении пресс-службы столичного управления Следственного комитета. Женщина 1957 года рождения почувствовала себя плохо во время проведения косметической процедуры. Сотрудники клиники незамедлительно вызвали скорую помощь, однако пациентка скончалась до прибытия специалистов. По предварительным данным, смерть наступила в результате отрыва тромба. Для установления точной причины назначена судебно-медицинская экспертиза.