Москвичка заказала роллы и умерла от неизвестного яда

Жительница столицы умерла от отравления неизвестным ядом после ужина. Известно, что девушка ела роллы. 25-летняя москвичка была госпитализирована, вскоре у нее развились сепсис и полиорганная недостаточность. Медики боролись за жизнь девушки, но спасти ее не удалось, передает "Газета.ru".
Правоохранители выяснили, что незадолго до госпитализации к девушке пришел мужчина, который принес вино. Пара заказала на дом роллы, поужинала ими. Гость уехал, после чего хозяйке квартиры стало плохо.
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