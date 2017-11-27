Скончалась мама тренера футбольного "Спартака"

Умерла мама тренера московского "Спартака" Аттилы Малфатти. Ей было 74 года.

В семье тренера нашей команды Аттилы Малфатти случилось несчастье. У него умерла мама. Ей было 74 года...



Футбольный клуб «Спартак-Москва» выражает глубокие и искренние соболезнования Аттиле и его близким. pic.twitter.com/boQwPmIBvF — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 27 ноября 2017 г.

Отметим, что Мальфатти – ассистент Массимо Карреры. Он пришел в клуб перед началом сезона-2017/18.





