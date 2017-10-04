Москвич пожаловался в полицию на плохую работу путаны

Житель Москвы позвонил в полицию с жалобой на работницу сферы сексуальных услуг, передает телеканал "360". С дамой он познакомился в соцсети. За услуги заплатил шесть тысяч, однако через какое-то время в квартиру вошел другой мужчина и потребовал покинуть помещение.

Вернули разочарованному любовнику всего две тысячи рублей. Мужчина считает, что оплаченные им услуги были выполнены не в полном объеме. Полиция начала проверку по факту произошедшего. Прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов дверь никто не открыл, передает РЕН ТВ.