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Происшествия

Белоруссия обвинила Литву в вооруженном вторжении

Фото: pasienis.lt
Вооруженные литовские пограничники вторглись на территорию соседней Белоруссии. Инцидент произошел в конце сентября, но известно о нем стало только сегодня, 3 октября.
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Минск вручил литовскому послу в Белоруссии Андрюсу Пулокасу ноту протеста по факту нарушения государственной границы Белоруссии вооруженными сотрудниками Службы охраны госграницы (СОГГ) Литовской Республики. Известно, что литовские военные пересекли границу во время преследования двух граждан Белоруссии.

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"Опасные действия вооруженных литовских пограничников произошли в обстановке напряженности в регионе, во многом созданной многочисленными заявлениями литовских властей по поводу учений "Запад-2017", – отмечают в МИД Белоруссии.

Минск ожидает официальных разъяснений, а также того, что литовская сторона примет все необходимые меры для недопущения подобных инцидентов в будущем, сообщает портал BaltNews.lt.

Напомним, что в сентябре в России и Белоруссии проходили масштабные военные учения "Запад-2017". В Европе они вызвали настоящий переполох еще задолго до начала. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис обвинил Россию в симуляции нападения на балтийские страны.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия отрабатывает сценарий нападения на соседние страны на учениях "Запад-2017". Эти слова прозвучали с трибуны Генассамблеи ООН. В других странах Балтии звучали нелепые заявления о том, что во время учений Россия захватит Латвию, Эстонию, Литву, а заодно и Белоруссию. В Польше договорились до того, что Россия готовит ядерный удар.

В Москве не раз заявляли, что общая численность личного состава и техники на учениях "Запад-2017" не будет превышать уровень, установленный международными нормами.

Автор: Александр Комаров3 октября 2017, 16:51

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