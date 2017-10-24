Пухлая певица рухнула под сцену во время выступления

Резня на "Эхе Москвы" Президентские амбиции Собчак Скандальный развод Джигарханяна Эксклюзивы Dni.Ru Дом-2

Самое читаемое

Панин – Галкину: Ты гомосексуалист, живущий со старой женщиной
Отскорбевшую по Марьянову Пугачеву обвинили в цинизме
Лободу в "голом" платье подняли на смех
Муж рассказал о разводе с Юлией Ковальчук
Пелагея высказалась о первой семье Телегина
партнеры
Вторник 24 октября
Лента новостей
12:55
Порошенко облажался из-за ненависти к России
12:25
Главное в мире IT обсудят в Москве в ноябре
12:22
Алферова довела до слез своими откровениями
12:22
Водка помогает говорить на иностранном языке
12:21
Современные проблемы мегаполисов
12:07
В Москве впервые показали "Гарри Поттера" с симфоническим оркестром
12:04
Ведущая компания по ремонту стартеров и генераторов расширяет сеть СТО
12:02
Штайнмайер едет каяться перед Путиным
11:43
В России хотят жестко ограничить обмен валюты
11:41
Дочь Немцова побила внучку Бродского
11:21
Хоккеисту порезали лицо коньком во время матча (видео)
10:46
Названо главное условие яркого мужского оргазма
10:33
Россияне стали чаще обращаться в Госдуму
09:59
Разъяренный Шейнин выгнал поляка из студии в эфире Первого канала
09:52
Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье
09:21
Канделаки пришла на бал без юбки
09:20
Болтливые коллеги привели Меркель в ярость
09:18
В Москве появится мост-волна
08:42
Дочки Навки и Малинина блеснули на балу
08:28
Переживший инсульт Кокшенов перестал узнавать жену
22:00
Что ждет Порошенко после отставки
21:45
Божена возмутилась отсутствием жертв в резне на "Эхе Москвы"
21:29
Даниила Квята отстранили от Гран-при в Мексике
21:21
Знаменитости спасают больную раком российскую певицу
21:17
В деле "пьяного" мальчика появился новый пострадавший
21:16
Белоруссия объявила в розыск гражданина России
21:11
Под Ростовом нашли мумию двухлетней девочки
21:03
В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
21:01
От избранного президента Киргизии ждут независимости
21:00
Жители сибирского поселка отравились медвежатиной
20:54
Звезду "Дома-2" в очередной раз избил ревнивый ухажер
20:52
В Индии разбился турист из России
20:38
Мучающийся от боли Джигарханян: Это не жизнь
20:33
Продюсер предъявил Максаковой жуткие обвинения
20:14
Первый канал довел Толкалину до бешенства
20:11
Мужчину спасли из озера в Зеленограде
20:01
Психолог: Собчак ненавидит свою мать
19:55
Поезд насмерть сбил школьника под Пермью
19:44
Безумному сексу на танцполе нашли объяснение
19:42
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
19:35
В Чечне убиты четыре сотрудника Росгвардии
19:13
Юная любовница подозревает Максакову в убийстве Вороненкова
19:12
Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером
19:11
Будущий муж Пугачевой произвел фурор (видео)
19:09
В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
18:50
В резне на "Эхе Москвы" обвинили Владимира Соловьева
18:37
Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео
18:31
Мешающегося под ногами Порошенко выгнали из минского формата
18:07
Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
17:48
ЕС превращается в Евроогрызок
17:37
Ведущая "Эха Москвы" в коме после нападения доктора наук
17:27
Жасмин врет ревнивому мужу
17:21
Основатель Marilyn Manson умер от рака
17:11
Собянин открыл новый путепровод на Южнопортовой улице
16:57
Играющего мускулами Трампа поймали на блефе
16:55
После секса на танцполе клуба студентку успокаивали родные
16:49
Калашникова спелась с Паниным
16:37
Больная раком российская певица произвела фурор на модном показе
16:33
Шаляпин переплюнул Бузову
16:30
Москвичка отправила в больницу законную жену любовника
16:27
Безумные регионы: свиная чума парализовала Ростовскую область
16:17
На Марсе разглядели маску Дарта Вейдера
16:13
Кобзон рассказал о страшных минутах
16:03
Выставка-ярмарка для ценителей ориентальных раритетов пройдет на Тишинке
15:40
"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон
15:37
Смертельный прыжок красноярского депутата на батуте попал на видео
15:28
Россиян напугали затяжными морозами в октябре
15:23
Володин оценил реконструкцию парка в Вольске
15:09
Как наказывать детей творчески
15:06
Лучшие рецепты для русских мужчин
15:06
Стало известно о разводе Чулпан Хаматовой
15:04
Мажоры прокатились по Москве на экстремальной скорости (видео)
14:54
Кто всплакнет на могиле Саакашвили
14:46
В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость (видео)
14:42
ПАСЕ клянчит деньги у России
14:34
Володин анонсировал расселение ветхого жилья в Елшанке
14:23
Причиной нападения на ведущую "Эха Москвы" назвали сексуальное желание
14:22
Бузова считает Тарасова "козлом"
14:18
Украина снова лебезит перед Россией
14:15
Михалкова странно отреагировала на развод с режиссером
13:55
В Москве пройдет чемпионат мира по европейским танцам среди профессионалов
13:41
Альтов об онкобольном Задорнове: Все очень плохо
13:35
Писающий пес опозорил Макрона
13:30
Валерий Сюткин: Агузарова вела себя отвратительно
13:25
Красноярский депутат погиб во время прыжков на батуте
13:05
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
13:02
На "Эхе Москвы" замглавреда ранили ножом в шею
12:50
В московской школе объявлена угроза взрыва
12:47
Депрессия сокращает продолжительность жизни
12:28
Собирающая крохи супруга Краско отказалась себя продавать
12:18
Молодая жена накачала Джигарханяна странными таблетками
12:17
Убийца музыканта "Любэ" избежал тюрьмы
12:05
Замерзающий Киев диктует Москве условия по газу
11:46
Шурыгина променяла мужа на известного певца
11:34
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
11:32
Продюсерский центр Малахова зажигает новые звезды
11:28
Ресторан настоящей абхазской кухни открылся в центре Москвы
11:15
С какой вероятностью метеорит упадет на голову человека
11:07
Рублю предрекают активное отступление
11:03
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться
Бузова появилась на публике в прозрачном платье
После развода Джигарханяну грозит печальный конец
Звезда "Уральских пельменей" ужаснула худобой
Сергей Гармаш выпрыгнул из окна пятого этажа
Происшествия

Пухлая певица рухнула под сцену во время выступления

Джемма Коллинз. Фото: GLOBAL LOOK press/Nils Jorgensen
В Британии певица Джемма Коллинз, обладающая весьма пышными формами, оступилась и упала под сцену. Казус произошел во время объявления победителей BBC Radio 1 Teen Awards.
прочитано 1201 раз

Инцидент попал на видео. Ролик в Сеть выложила сама Джемма. На кадрах видно, как певица упала в люк, через который на сцену поднимались другие участники шоу. В результате ЧП Коллинз не пострадала, передает РИА ФАН.

"Это чудо, что я осталась жива. Я могла умереть или остаться калекой", – прокомментировала ЧП Джемма Коллинз.

Публикация от Gemma Collins Reactions (@gemmacollinsreactions)

24 октября 2017, 11:00

комментарии

Политика

Красавчик Курц отказался целоваться с пожилым Юнкером
Украинские регионы взбунтуются против Порошенко
Играющего мускулами Трампа поймали на блефе
"Русская шпионка" лезла к Хиллари Клинтон

Шоу-бизнес

Алферова довела до слез своими откровениями
68-летняя Поргина показала стройные ножки Джигарханяну
Дочь воссоединила Навку и Жулина
Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье

Проишествия

В Москве обстреляли квартиру Дмитрия Рогозина
Жестокое избиение в центре Москвы попало на видео
Ведущая "Эха Москвы" в коме после нападения доктора наук
В магазине Москвы покупателя избили за навязчивость (видео)

Lifestyle

Опальной жене Джигарханяна нашли замену
Актер Лундгрен: Путин крутой
Красивая и бездарная: Садальский раскрыл странную смерть актрисы Цареградской
Ливанов приравнял "Матильду" к убийству Николая II
Шоу-бизнес

Психолог: Собчак ненавидит свою мать

Эксперт составил психологический портрет девушки
Шоу-бизнес

Казаченко из-за приступа не может говорить и двигаться

Молодая жена довела певца
Шоу-бизнес

Беременная жена Максакова вышла в свет в обтягивающем платье

Дочь прославленного модельера ждет второго ребенка
Шоу-бизнес

Алферова довела до слез своими откровениями

Популярная актриса поделилась воспоминаниями

Гороскоп

Что ждет Порошенко после отставки
Гороскоп с 23 по 29 октября
Кто подставил жену Джигарханяна
Совет на выходные

Фоторепортажи

Калашникова спелась с Паниным
Шаляпин переплюнул Бузову
Собчак оказалась хитрее располневшей Жасмин
Собаки-чудовища заполонили Нью-Йорк

Спорт

Футбольный фанат полез в драку с ребенком на руках (видео)
Самая красивая теннисистка беременна от чемпиона мира
Овечкин выломал дверь в академии ФБР (видео)
Изнасилованную олимпийскую чемпионку уличили в желании заработать

Регионы

Курсанта МВД жестко наказали за публичный секс на танцполе
Смертельный прыжок красноярского депутата на батуте попал на видео
Черные риелторы забили ломом известного певца
В России трансгендер сменил пол без операции
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru