Пухлая певица рухнула под сцену во время выступления

В Британии певица Джемма Коллинз, обладающая весьма пышными формами, оступилась и упала под сцену. Казус произошел во время объявления победителей BBC Radio 1 Teen Awards.

Инцидент попал на видео. Ролик в Сеть выложила сама Джемма. На кадрах видно, как певица упала в люк, через который на сцену поднимались другие участники шоу. В результате ЧП Коллинз не пострадала, передает РИА ФАН.

"Это чудо, что я осталась жива. Я могла умереть или остаться калекой", – прокомментировала ЧП Джемма Коллинз.