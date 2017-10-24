Пухлая певица рухнула под сцену во время выступления
Инцидент попал на видео. Ролик в Сеть выложила сама Джемма. На кадрах видно, как певица упала в люк, через который на сцену поднимались другие участники шоу. В результате ЧП Коллинз не пострадала, передает РИА ФАН.
"Это чудо, что я осталась жива. Я могла умереть или остаться калекой", – прокомментировала ЧП Джемма Коллинз.
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