Бык проткнул горло матадору и умер
Артуро Мачиас на несколько минут покинул арену, а после того как ему оказали первую помощь, решил продолжить схватку. В итоге он убил быка. После этого 35-летнего матадора доставили в больницу. Мужчине провели операцию, передает Life.ru со ссылкой на New York Post.
Мачиас все еще находится в больнице. По словам медиков, его жизни ничто не угрожает.
#Aguascalientes ���� Los momentos de Arturo Macías con el toro de nombre “Solidario”, de San Isidro.— NTR Toros (@ntrtoros) 22 октября 2017 г.
�� Charly Lara / NTR Toros pic.twitter.com/1BLwbnM4do
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