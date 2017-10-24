Бык проткнул горло матадору и умер

В Мексике во время корриды бык проткнул рогом горло матадору. Инцидент произошел на монументальной площади Плаза де Торос в Сан-Марко.

Артуро Мачиас на несколько минут покинул арену, а после того как ему оказали первую помощь, решил продолжить схватку. В итоге он убил быка. После этого 35-летнего матадора доставили в больницу. Мужчине провели операцию, передает Life.ru со ссылкой на New York Post.

Мачиас все еще находится в больнице. По словам медиков, его жизни ничто не угрожает.