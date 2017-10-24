В США на вечеринке погиб годовалый ребенок из России

В американском городе Тринити во время вечеринки по случаю дня рождения погиб годовалый ребенок. Оставленный без присмотра мальчик забрался в джакузи, передает НТВ со ссылкой на Tampa Bay Times.

Когда родители заметили исчезновение ребенка и бросились на его поиски, малыш уже был без сознания. Мальчика экстренно доставили в больницу. Врачи бились за жизнь ребенка, но спасти его не удалось, пишет Flashnord.

Установлено, что малыш являлся гражданином России. Его родители приехали в США в гости к родственникам. В посольстве России сообщили, что готовы оказать необходимую поддержку.