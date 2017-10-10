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Происшествия

Пассажиры обезвредили дебошира на рейсе Москва – Нью-Йорк

прочитано 632 раза

Пассажир бизнес-класса устроил драку на борту самолета Москва-Нью-Йорк. Мужчина ударил в лицо бортпроводницу и избил другого пассажира. Предположительно, дебошир находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, передает агентство "Москва".

После потасовки буйного мужчину связали попутчики. По прилету в аэропорт назначения он был передан сотрудникам полиции.

10 октября 2017, 21:28

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