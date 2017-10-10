На двери многоэтажки в Москве нашли гранату

На юго-западе столицы полицейские обнаружили предмет, похожий на гранату РГД‐5. Устройство было прикреплено веревкой и скотчем к электрощитовой двери в подъезде дома на улице Островитянова, передает "360".

Жители подъезда были незамедлительно эвакуированы, после чего гранату обезвредили и увезли на экспертизу. По предварительным данным, злоумышленники неправильно прикрепили взрывное устройство. Они рассчитывали, что дверь открывается в противоположную сторону. Эта ошибка помогла избежать жертв.