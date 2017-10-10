Автомобиль с россиянами разбился в Тунисе

В Тунисе российские туристы пострадали в ДТП. Автоавария произошла на трассе, ведущей в Онг Джемаль, – место, где проводились съемки первой части всемирно известной саги "Звездные войны".

Машина, в которой ехали путешественники из России, слетела с трассы и перевернулась, передает НТВ. В результате происшествия травмы получили пять человек. Все они госпитализированы.



