В США застрелили известного рэпера

Популярный в США рэп-исполнитель Doughboy Roc был обнаружен застреленным в собственном автомобиле на западе Детройта, сообщает издание Pitchfork. Нападавшего разыскивает полиция. Родни Йергену было 29 лет.

Друзья рэпера выложили в Сеть фотографии с места убийства. Оно оцеплено полицией, поблизости успела собраться толпа.

