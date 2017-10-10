В небе над Москвой спасли два самолета

В аэропорту Шереметьево предотвратили столкновение двух самолетов, передает телеграм-канал Mash. Один из лайнеров взлетал, тогда как другой неожиданно стал уходить на второй круг. Расстояние между бортами могло сократиться до критического. Благодаря слаженным и профессиональным действиям экипажей самолетов, а также сотрудников наземных служб трагедии удалось избежать.