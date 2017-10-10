В Сирии разбился российский самолет: есть жертвы

Утром 10 октября при совершении разгона с аэродрома Хмеймим в Сирии разбился фронтовой бомбардировщик Су-24, передает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. "Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб", – сообщили в оборонном ведомстве.

По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность машины. На земле разрушений нет.