Россиянина бросили в тюрьму Испании по заказу США

В Испании полиция задержала российского программиста Станислава Лисова по запросу ФБР и Интерпола. На данный момент, мужчина находится в тюрьме, ожидая экстрадиции в США.

Как рассказала жена россиянина Дарья Лисова, стражи порядка задержали их в аэропорту Барселоны, куда пара приехала на отдых. "Когда мы выходили из автомобиля, подошли два полицейских, показали значок и сообщили, что задерживают мужа, и начали проверять телефон, планшет, ноутбук", – цитирует ее слова Russia Today.

Полицейские пояснили, что задерживают Станислава на основе запроса американских властей. При этом, никаких официальных обвинений мужчине не предъявили и не объяснили суть происходящего, так как задержание было инициировано другой страной.

По словам Дарьи, ее супруг работает программистом в Таганроге, занимается разработкой и поддержкой сайтов. На данный момент, Лисов находится в тюрьме Brians в каталонском Мартореле. Условия его пребывания там "оставляют желать лучшего". Супруга программиста опасается, что решение о его экстрадиции в США будет принято в Мадриде без суда.

Ситуация находится на контроле российского посольства в Испании. Как сообщает издание, дипломаты уже отправили запрос в компетентные испанские органы с просьбой сообщить о причинах и деталях задержания Лисова.

Американские власти отказались комментировать данный инцидент, предложив обратиться в испанские правоохранительные органы. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александр Ионов считает задержание россиянина нарушением норм международного права.

"Кроме как похищением это назвать нельзя", – подчеркнул эксперт. По его мнению, вероятность экстрадиции в США очень высока, так как решение суда может быть вынесено кулуарно с целью заочного обвинения Станислава Лисова.

