Королеву красоты облили серной кислотой

На победительницу итальянского конкурса красоты "Мисс Романья – 2007" совершил жестокое нападение бывший любовник. Мужчина облил девушку серной кислотой недалеко от ее дома в Римини.

В результате 28-летняя Джессика Нотаро получила сильные химические ожоги глаз и ног. В тяжелом состоянии она была доставлена в клинику в соседнем городе Чезене. На данный момент врачи делают все возможное, чтобы сохранить модели зрение, сообщает Corriere della Sera.

Виновник инцидента, 29-летний Эдсон Таварес, помещен под стражу. Известно, что молодые люди некоторое время встречались, но год назад девушка решила прекратить отношения.

Однако и после расставания Нотаро и Таварес продолжали общаться. Так, на странице модели в Facebook до сих пор опубликованы снимки бывшего возлюбленного. А в августе 2016 года девушка заявляла в полицию на Эдсона из-за жестокого обращения.

Как отмечает Fanpage, на публике Нотаро и ее бойфренд вели себя как счастливые влюбленные, что явно не соответствовало реальному положению дел. Модель и ее обидчик даже снялись вместе в романтичном музыкальном клипе Омара Ламбертини.