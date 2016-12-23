Украинец убил себя в Москве назло бывшей жене

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Судя по тому, где было найдено тело, 62-летний мужчина специально выбирал место для самоубийства. Он расположился таким образом, чтобы произошедшее зафиксировала камера наблюдения, установленная у подъезда. Жильцы, после того как обнаружили тело погибшего утром, вызвали полицию.
Сотрудники правоохранительных органов нашли предсмертную записку, в которой мужчина возлагает ответственность за свою смерть на бывшую жену и сына. "Отношения с семьей у него были нормальные. Скандалов между ними особых не было. Жил он здесь долго, был с женой в разводе, но жили вместе", – цитирует Life.ru одну из соседок мужчины.
"Сыну его 30 лет, работает сейчас, ребенок родился. В основном Виктор ничем не занимался, дома сидел. Друзей особо не было у него. Приехал сюда он из Снежнова, учился в МФТИ, потом работал на заводе, бизнесом в 90-х занимался", – добавила она.
"Вся эта ситуация как гром среди ясного неба для нас. Муж у меня с утра видел тело его у подъезда, в 8 утра, когда на работу вышел… Он уже лежал там на земле, рядом полиция стояла", – отметила соседка. О реакции семьи на произошедшее не сообщается.
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