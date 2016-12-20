Геи-скинхеды убили шестерых мужчин в Москве

Футбольные фанаты Никита Л. и Роман Ш., арестованные за убийство шестерых мужчин, оказались представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. В то же время они считали себя скинхедами.

"Никита Л. дал признательные показания и заявил как минимум о шести убийствах на территории Москвы. Он также признал, что относит себя как к скинхедам, так и к представителям нетрадиционной ориентации. Его друг Роман Ш. отказался признавать вину", – цитирует Life.ru источник в правоохранительных органах.

Мужчины знакомились в парках со случайными прохожими, которые казались им представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. А через некоторое время их убивали. Следователи установили схожий почерк всех совершенных скинхедами убийств – они затыкали жертвам рот своими носками.

"После убийств они грабили своих жертв, закапывали тела или накрывали их пакетом. В рот им запихивали кляпы из своих носков", – отметил представитель полиции.



После задержания Никита рассказал, что они боялись реакции друзей на их романтические отношения. По его словам, они решили завести новые знакомства в парках Северо-Восточного и Юго-Западного округов столицы, а также в районе Новой Москвы.

Обоих скинхедов Зюзинский суд арестовал по статьям "Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц" и "Разбойное нападение". Следствию удалось установить только шесть убийств с почерком пары. При этом Никита заявил, что их было более десяти.

Одной из жертв злоумышленников стал беженец из Донецкой народной республики Андрей Толкачев. Его труп обнаружили в Бутовском районе Москвы. Следователи установили причастность Никиты к убийству жителя ДНР. На допросе он не только дал признательные показания, но и рассказал про остальные преступления. На основании полученной информации стражи порядка задержали второго подозреваемого – Романа.

"Доказана причастность к убийству 39-летнего уроженца ДНР Андрея Толкачева. Подозреваемые забили мужчину до смерти и засунули ему в рот кляп из сложенных носков. Тело убитого нашли в конце ноября. Предположительно, он не был знаком со своими убийцами и стал жертвой во время прогулки в парке "Бутово", – сообщил источник. Никита признался, что вместе с Романом он убивал незнакомцев на протяжении четырех лет.