Астротиполог предсказал будущее России: Самый тяжелый год

Опытный нумеролог и астротиполог Дмитрий Шимко рассказал о том, что ждет россиян в ближайшем будущем.

Как опытный специалист в своей области Дмитрий Шимко уже не раз говорил о предпосылках некой бучи, которая ждет Россию в 2022-ом году и начнется весной. Нумеролог уверен, что наступивший год – это "самый тяжелый год" для России, да и для всего остального мира, в 12-летнем, а, возможно, и в 30-летнем цикле.

В эти сложное время даже тяжелые 90-ые годы могут показаться людям "цветочками", произойдет некий откат назад. Однако он будет недолгим. По словам эксперта, точка бифуркации наступит осенью – очень важный исторический момент произойдет в сентябре-октябре этого года. Это означает, что происходящие тревожные события будут иметь завершение том же году, что и начались, однако их последствия еще долго будут давать себя знать и, по мнению Шимко, будут очень красноречивыми.

Вторая пятилетка 2020-х годов будет временем становления новой России. Нумеролог уверен, что в стране появятся люди с совершенно новым, современным мышлением – этого требует эпоха Водолея, которая начала довлеть еще в середине нулевых. Уже с весны 2023 года в стране может наступить время созидания – начнут происходить большие структурные изменения.

По словам Шимко, уже к концу этого десятилетия россияне начнут мыслить по-другому и ощутят некую свободу – это время можно в чем-то сравнить с эпохой НЭПа, и оно буквально перевернет сознание людей. Об этих и других важных событиях в будущем Дмитрий Шимко рассказывает на своей странице в "ВКонтакте".