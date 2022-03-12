Гороскоп на неделю с 14 по 20 марта 2022 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, что ждет нас на следующей неделе – с 14 по 20 марта 2022 года.

Впереди еще одна неделя, прожив которую мы будем думать, что прошел целый месяц. Очень много событий! И все они снова пройдутся по каждому из нас – отсидеться в сторонке не получится. Вселенная учит нас жить в моменте и быть готовыми к любому развитию сюжета.

Общим фоном недели будет вступление Урана в замес, устроенный в феврале Марсом и Венерой. Уран это всегда неожиданности, так что перемены гарантированы – и глобальные, и личные. На фоне новых правил, касающихся всех, многие решатся на изменения на индивидуальном уровне – переехать, развестись, пожениться, изменить профессию, найти другую работу.

Хорошая новость в том, что у нас появится понимание, что уже произошло с лично нашими жизнями: сколько у нас денег, что с работой, какую тактику проживания этого периода мы выбрали. И к концу недели мы даже увидим плоды своих решений, принятых с начала марта.

Полнолуние в Деве 18 марта позволит подвести промежуточные итоги и понять – где мы, в какой точке? В чем мы были правы? В чем заблуждались? Как скорректировать? Согласитесь, это важно и с практической, и с психологической точки зрения. Садитесь и записывайте ответы на вопросы – это вернет почву под ногами.

Следующее астрособытие придаст сил, вернет веру в себя и способность мечтать тем, кто на время утратил эти способности. Вход Солнца в Овен 20 марта – астрологический новый год – позволит обнулить то, что хочется, и начать новый тренд.

В этот день – к счастью, выпадающий на воскресенье – можно и нужно строить планы, мечтать, думать о будущем. При этом Меркурий в Рыбах превращается в довольно болезненный подводный камешек – он может затащить в сети глупых иллюзий и самообмана, так что тренируйте благоразумие!

Овен

В Воскресенье Солнце входит в ваш знак, с днем рождения, дорогие Овны! Хорошенько подготовьтесь к этому дню, чтобы он прошел ярко и запомнился – на этой энергетике вы сможете бежать вперед и побеждать проблемы целый месяц. В день Полнолуния будьте внимательны к своему здоровью.

Телец

Когда Солнце входит в знак, предыдущий нашему, мы можем ощущать спад энергии – это нормально. Поэтому вычеркните из своих планов на месяц трудоемкие процессы, нелюбимые дела, визиты к людям, которых вы терпеть не можете. Берегите себя, а если есть возможность – возьмите отпуск и отдохните.

Близнецы

Полнолуние затрагивает вас самым непосредственным образом, будьте осторожны в этот день, особенно с лекарствами и алкоголем. Не принимайте пока решений, касающихся семьи работы, бизнеса, потому что Черная Луна в вашем знаке мешает мыслить объективно. Это продлится до середины апреля.

Рак

В начале недели придется заниматься деньгами, возможно, искать новые источники дохода, подработку, менять банк или карту, пересматривать свои финансовые привычки. В день полнолуния главная для вас планета Луна будет в Деве. Вас окрылят и успокоят домашние дела, рукоделие, кулинария, мелкий ремонт.

Лев

Неделя начнется непросто: будет ощущаться давление со стороны начальства или обстоятельств, дедлайнов. Будьте во всеоружии в понедельник, тогда все остальные дни пройдут легче. Полнолуние позволит разобраться с денежными делами, а переход Солнца в Овен придаст энергии, веры в себя и в будущее.

Дева

Полнолуние в вашем знаке – это рубеж, который, по-хорошему, надо использовать для анализа, поведения итогов. Но Нептун и Меркурий в Рыбах плохие советчики, мешающие видеть правду. Так что плывите пока по течению и решайте проблемы по мере поступления. И берегите свои отношения!

Весы

Успокаивайте свои внутренние весы, потому что пока они разбалансированы, вам сложно принимать верные решения. Ищите в себе и в окружающем мире опоры, которые придадут уверенности. Переход Солнца в Овен принесет позитивные перемены, в личной жизни или бизнесе могут открыть новые возможности.

Скорпион

Очень творческая энергия у этой недели! Вы в состоянии придумать целый мир, и начать жить в нем. Это может спасти ваши нервные клетки, дать сил на яркий креативный проект, но в то же время и завести в дебри самообмана. Сверяйте курс с мнением других людей, желательно таких же циников, как вы.

Стрелец

Вы не будете главным игроком на сцене этой недели – звезды дают возможность побыть в тени. И все же избежать принятия решений не получится. Полнолуние затронет темы дома, семьи и работы – придется много думать об этом. Переход Солнца в Овен в воскресенье разрядит обстановку, добавит радости и энергии.

Козерог

Лучи поддержки от вашего Плутона к Луне в день полнолуния дают надежду на лучшее. Даже если все будет не так, как вы хотели бы, есть шанс в будущем все изменить. Ну а пока занимайтесь самыми что ни на есть земными делами, например, комнатными цветами или рассадой, покупкой семян или инвентаря для дачи.

Водолей

На эту неделю может прийтись окончание истории, которая началась еще в конце 2019 года – возможно, вы захотите поставить точку или переделать что-то. Среди тех, кто решится на развод или новый брак, будет больше всего Водолеев. Солнце в Овне принесет свежие идеи, вы можете загореться новой целью.

Рыбы

Вы еще в гуще событий и чувствуете на себе все происходящие в мире перемены. Полнолуние затронет множество мелких житейских тем, так что у вас может не остаться времени на размышления, и это к лучшему – пока в вашем знаке Меркурий и Нептун, не стоит искать ответы на важные вопросы.