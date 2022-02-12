Благоприятные дни для инвестиций в 2022 году

С точки зрения экономических прогнозов 2022-й год нельзя назвать стабильным, будет продолжаться тенденция, заложенная еще в 2018, которая неумолимо меняет международную экономическую систему. Можно предположить, что различные виды электронных валют будут занимать все больше пространства на рынке. Но в 2022-м будет происходить ужесточение налогового контроля и введение жестких правил денежного оборота в безналичном пространстве.



Повышенное внимание именно к теме финансов и инвестиций наблюдается еще и благодаря затмениям в знаках зодиака Телец и Скорпион, цикл которых начался в ноябре 2021 и продлится до середины 2023 года. В текущем году нам предстоит пережить периоды финансовой тряски в первой половине мая, со второй половины июля до начала августа и с сентября по ноябрь 2022 года. Здесь будет необходимо максимально внимательно контролировать свой инвестиционный портфель и постараться не вкладывать средства в новые инструменты.

Не стоит начинать заниматься инвестированием в периоды ретро планет, а именно: с 14 января по 4 февраля, 10 мая по 3 июня, 10 сентября по 2 октября и с 30 октября 2022 по 12 января 2023 года. Плюс, красным карандашом в календаре инвестора стоит отметить даты: 30 марта – 4 апреля, 14 – 19 июля и 10 – 31 октября, когда Солнце будет соединяться с Меркурием и ослеплять нашу бдительность.

Все мы знаем, что каждый месяц Луна растет, а затем убывает, и такие лунные циклы управляют не только морскими приливами и отливами, но и энергией человека. Так вот для занятия биржевыми сделками тоже важно, в какой фазе находится Луна.

Существует правило, что все приобретения, в том числе инвестиционные, лучше совершать на растущей Луне, а продажи, наоборот, на убывающей. Одними из самых лучших дней для вложения средств считаются 2 и 3 лунные дни, они наступают каждый месяц после новолуния. А прямо перед новолунием, в 29-й лунный день, крайне не рекомендуется вкладывать средства.

Если вы планируете заняться инвестициями в 2022-м году, лучше успеть сделать это в первой половине года, потому что потом удачные дни наступят только в конце декабря.

Ниже представлены дни, наиболее благоприятные для инвестиций в 2022 году:

Февраль: 7, 9, 12, 19 число;

Март: 4, 5, 9, 11, 12, 30 число;

Апрель: 8 число;

Май – ноябрь: нет благоприятных дней;

Декабрь: 24, 25 и 27 число.