Гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля 2022 года

Астролог Лилия Любимова рассказала, как пройдет очередная неделя – с 7 по 13 февраля 2022 года.



Полный вперед! Вот оно, долгожданное время для активных действий. Меркурий вышел из ретро-фазы и выключил за собой свет: всё, ретроградных планет не осталось, все устремились вперед. Это значит, в делах больше не будет необъяснимых препятствий и заторов. Свалить вину на «закон подлости» уже не получится.

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Так что закатывайте рукава и приступайте к реализации своих планов. Время благоприятно буквально для всего: бизнеса, карьеры, учебы, личной жизни, спорта, оздоровления, медицины, косметологии, шопинга, творчества, научных изобретений… Нет ничего невозможного!

Но все же есть у этого периода фавориты. Сладкая парочка Марс-Венера создает беспрецедентные шансы на успех в любви. Причем с хорошими перспективами на брак, устойчивые, ответственные и «домовитые» отношения.

На втором месте – личностный рост, учеба, трансформации, работа над собой. Уран при поддержке Юпитера поможет совершить квантовый скачок, избавиться от довлеющего прошлого, начать жизнь с чистого листа.

Третью ступень занимает бизнес. Пойдут в гору проекты, связанные с IT, интернетом, ТВ, и в целом с новинками / изобретениями. Не меньше возможностей получат те, кто зарабатывает в сферах моды, красоты, искусства, дизайна. Красивая обертка будет важна везде!

Что касается конкретных дней: понедельник и вторник чудо как хороши для покупок, в том числе подарков возлюбленным и самим себе. Пятница призывает не расслабляться: можно попасть под чужое влияние. Ну а выходные прекрасны для покупки и освоения новых телефонов, компьютеров, приложений и программ.

Овен

Звезды дают Овнам карт-бланш в работе, карьере и бизнесе. Особенно повезет тем, кто работает удаленно или полностью самостоятельно. При этом успех будет сильно зависеть от вашей способности не паниковать от неожиданностей, быстро реагировать, подхватывать новые тренды, уходить от привычного.

Телец

Тельцы в числе фаворитов у Марса и Венеры, особенно в первые дни недели. Вам будет многое удаваться, особенно во взаимодействии с противоположным полом – ваше обаяние возрастет. Также это прекрасное время для обновления гардероба, визитов к парикмахерам, стилистам, косметологам.

Близнецы

«Неожиданно» – главное слово для вас на этой неделе. В основном оно будет приносить хорошие новости, но могут быть и исключения. Многие Близнецы будут видеть вещие сны на этой неделе, что-то предчувствовать. Можно обратиться к таро или метафорическим картам, медитировать, читать эзотерику.

Рак

День Влюбленных для вас уже наступил! Прямо с понедельника можете сосредоточиться на своей личной жизни – оно того стоит. Кроме любви, вы будете удачливы и в других сферах. Новые друзья, клиенты, ученики, покупатели, читатели, бизнес-партнеры, поставщики не заставят себя ждать.

Лев

Ко Львам подбирается новая работа, а может и вовсе смена деятельности. Все это будет связано не с вашими личными размышлениями, а внешними событиями, которые невозможно игнорировать. Если же вы готовы к переменам и ждете их, то вас можно поздравить – попутный ветер набирает силу!

Дева

Эта неделя поможет понять, насколько важны для вас окружающие: коллеги, романтический партнер, друзья, учителя. Может, вы уже переросли эти союзы, и они только сковывают вас? Есть над чем подумать! Из менее глобальных тем удачными для вас будут покупки гаджетов, косметики, одежды, цветов, парфюмерии.

Весы

Сделать приоритетом свое здоровье и благополучие – вот вам задача от звезд на эту неделю. Рост нагрузки на работе, учебе иди дома воспринимается вами, как должное. Но такими темпами вы быстро истощите запас сил. Запишитесь на массаж, спа-процедуры, обратитесь к советам специалистам по ЗОЖ.

Скорпион

Зимнее однообразие догонит Скорпионов на этой неделе – захочется бросить все, и уехать туда, где больше солнца. Сейчас такие планы вряд ли осуществимы, поэтому подумайте, как устроить себе более красочную и разнообразную жизнь здесь и сейчас. Возможности есть, тем более накануне дня Влюбленных!

Стрелец

Вдохновение Стрельцов будет направлено на поиски новой мебели, занавесок или дизайна для ремонта в доме. Вам захочется что-то изменить в семейном досуге, ввести новые правила. Неделя хороша для операций с недвижимостью, семейного бизнеса, укрепления связей с родственниками.

Козерог

Вы начнете неделю на подъеме: Марс в вашем знаке будет придавать вам сил и храбрости из королевского градуса. Находчивость, остроумие, умение вести беседу придаст вам обаяния и принесет ожидаемые успехи. Бесценное время для романтики, поиска своей половинки, налаживания отношений в паре.

Водолей

У этой недели денежная энергия: вы сможете обнаружить и освоить новые виды доходов, и даже получить первую прибыль. Вообще вся материальная сфера Водолеев приходит в движение. Но чтобы сохранить силы, больше отдыхайте, не дожидайтесь усталости и не превращайте жизнь в гонку за успехом.

Рыбы

Вас ждет динамичная неделя, полная ярких эмоций и приятных волнений. Вас порадуют дети, новые захватывающие книги, знания, идеи, планы на будущее. Выходные прекрасно подойдут для творчества, развлечений, шопинга, прогулок, катания на лыжах и коньках, спорта – делайте то, что вас радует и отвлекает.