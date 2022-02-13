Благоприятные дни для переезда в 2022 году

С точки зрения астрологии, за переезды и вопросы логистики отвечает планета Меркурий, поэтому крайне важно выбирать периоды, когда он не будет ретроградным. Исключением будет только, если вы планируете переехать на прежнее место жительства. В 2022 году таких периода три, если не считать, что прямо перед новым 2023 годом, 29 декабря Меркурий снова остановится и пойдет в обратном движении.
Итак, важно не планировать переезд в эти даты:
с 14 января по 4 февраля;
с 10 мая по 3 июня;
с 10 сентября по 2 октября;
с 29 декабря по 18 января 2023.
Если переезд планируется не на соседнюю улицу и не в ближайший город, а за пару тысяч километров или в другую страну, то управителем такого действия уже будет планета Юпитер. И всю первую половину 2022 года, до середины мая, складывается весьма благоприятная обстановка на небе для переезда за границу.
Так когда же переезжать? Вот список наиболее благоприятных дней:
Февраль: 19 число;
Март: 11, с 16 по 22 число;
Апрель: с 5 по 8, с 23 по 30 число;
Май: с 1 по 5 число;
Июнь: с 19 по 21 число;
Июль: 23 число;
Август: 9, 16 число;
Сентябрь: с 4 по 8 число;
Октябрь: 4, 5, 14, 20 число;
Ноябрь: с 12 по 16 число;
Декабрь: 17, 18 число.