Удачные дни для стрижки в 2022 году

Бывают дни, когда задуманные дела не получаются и появляется ощущение, что все буквально валится из рук. Если мы отправляемся на стрижку в такой день, то настроение не улучшается. Тем более, что мастер может тоже находиться в состоянии напряжения и испортить прическу. Важно выбрать такой период, когда планеты на небе будут поддерживать нас в делах красоты, а не добавлять нервозности.



Вторая причина, по которой стоит подбирать дату – что для вас в приоритете, стремительный рост волос, либо наоборот, сохранение формы прически? Здесь очень хорошо работает правило выбора дня: делаем стрижку на растущую Луну, и волосы растут быстрее, а если отправляемся в салон красоты или барбершоп на убывающую Луну – соответственно в следующий раз стрижка понадобится относительно нескоро.

Если вы пользуетесь лунным календарем, можно спланировать визит к парикмахеру заранее в зависимости от знака Луны.

Если носите короткую стрижку – выбирайте дни, когда Луна в знаке Овна; требуется просто подравнять кончики волос – выбирайте Луну в Близнецах, Деве или Козероге; хочется яркости – Луну в знаке Льва или Стрельца, а вот для кардинальной смены имиджа подойдет Луна в Скорпионе или Водолее, правда тут можно и слишком сильно увлечься преобразованием. Лучшими днями для стрижки считаются те, когда Луна находится в Тельце или Весах.

Фиксируйте себе дни, наиболее удачные для стрижки в 2022 году:

Февраль: 3, 7, 18, 26, 27 число;

Март: 9, 19, 23, 27 число;

Апрель: 8, 18, 22, 27 число;

Май: 2, 7, 11, 17 число;

Июнь: 1, 6, 7, 16, 17, 26 число;

Июль: 1, 16, 21, 26, 31 число;

Август: 1, 2, 6, 15, 20, 25 число;

Сентябрь: 4, 5, 15, 16, 19, 30 число;

Октябрь: 4, 5, 14, 20 число;

Ноябрь: 3, 13, 19, 24, 29 число;

Декабрь: 3, 14, 24, 28 число.