Каким знакам зодиака повезет в любви в 2022 году

Профессиональный астролог Тиана Атлас рассказывает, какие знаки зодиака встретят свою половинку в 2022 году.



В самом начале года мы проживаем так называемую смену кармических узлов. До осени 2023-го года на небе меняются энергии, акценты будут расставлять затмения в Тельце и Скорпионе. Рожденным под этими знаками зодиака предстоит непростое время, когда тема личных отношений может стать ведущей. Рекомендуется уделять внимание партнеру и интересоваться психологией. Зато если вы только в поиске любви, то с большой долей вероятности можете встретить своего человека. Это период, когда происходят судьбоносные встречи и бракосочетания.

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Неоднозначное положение у Водолеев. Еще с 2021 года у представителей этого воздушного знака может происходить буквально чистка по теме партнерства. Но уходят только те люди, которые настроены легкомысленно по отношению к вам. Если намерения серьезные, то такие союзы наоборот укрепятся. Благоприятный период для любви, когда на горизонте даже может появиться выбор из двух партнеров, наступит с августа 2022 и продлится до конца весны 2023 года.

Волшебный период для любви и страсти абсолютно у всех наступит в марте-апреле 2022 года, когда даже самые черствые люди станут добросердечными. Но главными счастливчиками в вопросах романтики можно будет назвать представителей знаков Дева и Скорпион. И если у Скорпионов будут «бабочки в животе» и страстные незабываемые встречи, то с уверенностью можно сказать, что Девы не будут зря терять времени, могут начать серьезные отношения и даже получить предложение руки и сердца. А если вы каким-то образом будете увлечены другими делами вместо поиска партнера, судьбоносная встреча точно произойдет в конце года, в ноябре-декабре.

Также всю первую половину года поддержку в любовной сфере получат Раки и Рыбы как представители водной стихии.

А вот в середине мая фокус небесной канцелярии меняется и своего прекрасного возлюбленного могут встретить Стрельцы, а решиться на совместное проживание или скрепить отношения узами брака – Весы. Главное развиваться, посещать мероприятия, где могут появляться потенциально привлекательные персоны и быть активными. Также можно порекомендовать уже сейчас начать изучение иностранного языка, потому что есть вероятность познакомиться с иностранцем.

В это же время, с мая по октябрь, в любви повезет и другим огненным знакам зодиака – Овнам и Львам.