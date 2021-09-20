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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года

Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова рассказала, что нас ждет по гороскопу с 20 по 26 сентября.
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Хватит мечтать, пора работать! Если хотите, чтобы ваши дела шли хорошо, будьте готовы провести неделю в трудах и заботах. Если же осенняя грусть не позволят вам быть продуктивным, то стоит задуматься: "отставание" будет давать о себе знать до середины октября.

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Сейчас мы находимся на пороге ретро-периода Меркурия, поэтому важно закончить дела, которые Меркурий может "тормозить": поездки, подписания документов, переговоры и общение, учебу, экзамены. У нас есть целая неделя, чтобы расставить все по местам.

Звезды говорят, что для работы особенно удачными станут несколько дней. В понедельник все пойдет по плану, во вторник возможно чистое везение, а в субботу Марс и Сатурн будут способствовать успеху в любых начинаниях. В среду же наоборот уровень энергии пойдет на спад, в четверг лучше отложить вопросы любви и денег. Пятница принесет небольшие неурядицы.

Воскресенье же будет настоящей отрадой для тех, кто захочет насладиться красотой природы, интересной книгой или фильмом, посещением музея или картинной галереи, дружеским общением. Прекрасный финальный аккорд!

Овен

Вы узнаете информацию, которую долго не могли получить, или будете приняты в закрытое сообщество. Если нужна помощь психолога, вам удастся найти отличного специалиста. Начиная с четверга вас все больше будет интересовать противоположный пол. Любовь где-то рядом!

Телец

Ваша личная жизнь в зоне риска – будьте очень внимательны. На этой неделе вы сможете успешно закончить работу над коллективным проектом и получить новое предложение, которое будет еще более выгодным. Возможно, будет поставлена точка в истории дружбы с кем-то, так как ваши пути разошлись.

Близнецы

Воскресенье станет лучшим днем для вас, но до него еще далеко. В начале недели все события будут крутиться вокруг работы, карьеры или бизнеса – вы получите ответ или закончите что-то. Затем дела можно будет поставить на паузу и переключиться на семью, детей, занятия спортом.

Рак

Если активизируетесь в понедельник, сможете "сдать хвосты" по учебе или перейти на следующий уровень в важном деле. Полнолуние в дружественном знаке Рыб может принести вам инсайты, откровения, вещие сны. Будьте осторожны в пятницу – избегайте поездок и покупок, деловых встреч.

Лев

Деньги, долги, платежи, доходы партнера или тайная любовная связь – в какой-то из этих тем вы поставите точку на этой неделе и с облегчением вздохнете. Начиная со среды появится интерес к общению, поездкам. В субботу хорошо строить планы на будущее, а в воскресенье – заниматься своим хобби.

Дева

Полнолуние во вторник прояснит ситуацию в личной жизни и положит конец сомнениям. Напряженный аспект Меркурия – главной для вас планеты – к Плутону обещает подбрасывать помехи, но вы сможете их преодолеть, благодаря Юпитеру. Интересная неделя многому научит!

Весы

Со среды Весы начнут отмечать дни рождений – Солнце переместится в ваш знак. Но накануне пройдет полнолуние, которое нужно провести очень внимательно, так как есть риск неприятностей со здоровьем. Ловите шансы, которые посылает Юпитер – они придут устно или письменно.

Скорпион

Полнолуние в Рыбах принесет вам вдохновение, новую любовь или беременность. А вот Венера в вашем знаке не порадует: в четверг она начнет противостояние с Ураном, что может подтолкнуть к необдуманным поступкам. Будьте готовы вовремя включить самоконтроль!

Стрелец

Беритесь за дела прямо с понедельника, пока Марс играет на вашей стороне – он придаст энергии или найдет вам помощников. Вообще на этой неделе вы можете рассчитывать на поддержку друзей или коллег. Во вторник полная Луна принесет новости, касающиеся дома и семьи.

Козерог

На этой неделе вы закончите ездить или ходить куда-то, и у вас освободится время. Потратьте его на отдых в чистом виде, потому что вам предстоит изрядно выкладываться на работе. Зато в конце месяца наступит пауза, и вы сможете вернуться к заброшенным личным делам.

Водолей

Водолеи, которые ждут заработанных денег или подписания финансовых бумаг, получат желаемое. Но звезды не дадут расслабиться и подкинут вам новые задачи, связанные с учебой, дальними поездками, юридическими вопросами. Вы справитесь с ними и будете собой гордиться!

Рыбы

Полнолуние в вашем знаке заставит заняться чем-то глубоко личным. Это удачный момент для решительных, хорошо обдуманных действий. Всю неделю вы будете ощущать поддержку со стороны партнера или человека, которому нравитесь. Проведите вместе выходные – это вас окрылит.

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Фото: pixabay.com
Автор: 20 сентября 2021, 10:17 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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