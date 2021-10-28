Сладкий ноябрь: три знака зодиака, для которых конец осени станет самым счастливым

Осень – не самое любимое время года у большинства людей. Однако последний месяц этого времени года станет благоприятным сразу для трех знаков зодиака. Астрологи издания Your Tango раскрыли, кто будет особенно счастливым в ноябре и почему.
Близнецы
Начало месяца для этого знака не сулит никаких особенных событий, зато во вторую половину ноября Близнецам улыбнется удача. Самыми счастливыми для представителей знака станут последние дни осени – для тех, кто давно хотел найти себе новую работу, это будет подходящее время.
Стрелец
Для Стрельцов ноябрь станет лучшим периодом: представители знака будут уверенно чувствовать себя весь месяц. Во-первых, их будет переполнять радость от приближающегося дня рождения. Во-вторых, в последние дни осени их мечты легко могут воплотиться в реальность. Любые полезные действия, выполненные представителями знака в следующем месяце, принесут свои плоды в будущем.
Водолей
Представители этого знака зодиака тоже смогут наладить свою жизнь в ноябре. Все переживания Водолеев отступят, а в личной жизни непременно наступит белая полоса. К тому же, в этот период представителям знака повезет в творческих делах. Конец осени подарит им легкую реализацию всех поставленных целей уже к концу месяца.
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