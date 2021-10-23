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Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года
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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Гороскоп на неделю с 25 по 31 октября 2021 года

Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Астролог Лилия Любимова делится мрачным предупреждением.
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Октябрь заканчивается на высокой ноте, и мелодия его далеко не развлекательная! Штуки кончились – планеты плавно передвигаются из легковесного знака Весы в Скорпион, требующий от нас ответственности, серьезности и готовности исполнить свой долг, во что бы то ни стало.

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Звучит мрачновато, но ничего не поделаешь – такова правда звезд: Солнце уже вошло в Скорпион, а к концу недели еще и скрестит шпаги с Сатурном, который сейчас очень силен.

В это время могут обостриться отношения, усилиться давление обстоятельств, взятых на себя обязательств или законов. Придется отдавать долги, расплачиваться за ошибки, лень, легкомыслие или необдуманные обещания. Несмотря на то, что неделя объявлена нерабочей, у многих людей будет забот невпроворот.

К счастью, и в этот период звезды не оставят нас без позитива! Так, в четверг Венера и Юпитер сойдутся в миролюбивом союзе, и подарят нам что-нибудь приятное: внезапный доход, подпись подобревшего начальника, неожиданный подарок, удачную покупку, выгодное предложение от банка.

Правда, есть у этого аспекта и обратная сторона: он ослабляет силу воли. Да тут еще и Нептун вмешается… Так что набрать лишний вес, опустошить кредитку, не удержаться от других соблазнов – все это тоже может случиться!

В самый последний день месяца в Скорпион перейдет еще одна важная планета – Марс. В этом знаке он в лучшем случае заставляет больше зарабатывать, тренироваться, ставить рекорды, заявлять о себе, побеждать соперников и свои слабости. В худшем варианте – мстить и быть беспощадным (в том числе к себе).

Как это сработает у вас? В выходные прислушайтесь к себе и присмотритесь к событиям конца месяца. Какие тенденции вы замечаете? А что, как выясняется, упускаете из виду? За что можете поблагодарить жизнь прямо сейчас? Осень располагает к раздумьям, совместите их с физической нагрузкой на свежем воздухе, и будет совсем хорошо!

Овен

У Овнов в начале недели могут не заладятся дела, связанные с документами, переписками, поездками. Вам нужно быть максимально собранными в этот момент. Зарядиться позитивом вы сможете от друзей, групповых проектов в интернете, онлайн марафонов и командных игр.

Телец

Ваша правящая планета, Венера, на этой неделе успеет побывать и в неприятных объятиях Нептуна, и в дружеском союзе с Юпитером. Будьте осторожны с лекарствами и алкоголем, а также не доверяйте тем, кого плохо знаете. Сосредоточьтесь на работе, бизнесе или учебе – вас ждут успехи.

Близнецы

Общения и социальной активности станет на порядок меньше, и вас это может расстроить. Но человек – сам кузнец своего счастья, так что подумайте, как решить эту проблему в имеющихся условиях. Вам поможет интернет, учеба, различные курсы, особенно языковые, а также флирт и прочая романтика.

Рак

Если у вас есть важные дела, не откладывайте их – принимайтесь за них прямо в понедельник, он будет для вас крайне удачен. Вторник и среду Луна проведет в вашем знаке, и вам в эти дни будет легче контактировать с миром. В четверг ожидайте приятных финансовых сюрпризов.

Лев

Львы могут ощущать нехватку сил, апатию, грусть… Дело не в вас, а в Солнце в Скорпионе. Да и за окном его очень мало. Принимайте витамины, включайте веселую музыку, делайте то, что вас окрыляет. Ищите позитив в личной жизни, общении с детьми, творчестве, новом имидже.

Дева

Ваш день – воскресенье. Вот когда вы будете просто летать: появятся силы и энергия для любимых занятий. В рабочие дни будет сложнее – на вашу деятельность повлияют анти-ковидные ограничения. Источником радости могут стать события, связанные с домом, уютом, семьей.

Весы

Неделя пройдет под давлением – вам придется немало потрудиться, чтобы разрулить проблемы и довести дела до нужного вам состояния. Важно быть собранными и не раскисать. Ищите отдушину в чтении и письме, рисовании, общении с детьми, просмотре веселых комедий.

Скорпион

Солнце побежало по вашему знаку, и значит, Скорпионы начали отмечать дни рождений. Принимайте поздравления! С приходом в ваш знак Марса, вам будет сложно усидеть на месте, захочется адреналина. Можно перенаправить энергию в зарабатывание денег, тут и помощь Венеры с Юпитером будет кстати!

Стрелец

Есть сферы, которые на этой неделе вам лучше обходить стороной. Это манипуляции с недвижимостью, самолечение, водные процедуры, алкоголь. Вторая половина недели будет гораздо интереснее первой: появятся надежды на лучшее в таких делах, как посредничество, логистика, доставка.

Козерог

Плутон в вашем знаке разбушевался и никак не может успокоиться после схватки с Марсом. Результатом могут быть проблемы, решить которые сейчас – не в вашей власти. Придется набраться терпения и найти себе занятие, не связанное с публичностью – наедине с собой вы гораздо скорее восстановитесь.

Водолей

Юпитер в вашем знаке на этой неделе получит поддержку Венеры, а вы – приятные подарочки судьбы. Однако не расслабляйтесь, так как к концу недели Солнце вступит в конфликт с вашим Сатурном. Не надейтесь на милость начальства или помощь кого-то авторитетного, рассчитывайте только на себя.

Рыбы

Вам стоит сбавить амбиции и стать гибче в вопросах, связанных с деньгами, карьерой, новым социальным статусом, иначе не избежать потерь. Из приятного: на этой неделе придет поддержка людей, на которых вы не рассчитывали. Успехи ждут также в учебе и преподавательской деятельности.

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Фото: pixabay.com
Автор: 23 октября 2021, 06:08 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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