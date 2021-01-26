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Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года

Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года

Фото: Arne Dedert/dpa/www.globallookpress.com
Водолеям стоит вслух и как можно громче говорить о своих желаниях, Раки все еще в легкой апатии, а у Дев – шаткое, но равновесие. Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года, рекомендует искать опору в себе, несмотря ни на что.
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Овен

Овнам в этот вторник не стоит расслабляться. Несмотря на то, выходные вроде бы только закончились, кажется, будто отдыха у вас не было уже давно. Вечер вторника может принести внезапную работу, срочный вызов или форс-мажорную ситуацию. Сегодня Овнам нельзя надеяться только на себя, иначе вы никогда не закончите с работой, поэтому смело делегируйте.

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Телец

Тельцам пора принять важное решение, связанное со второй половиной – кажется, вы давно тяготитесь парой. Важно ответить себе на один вопрос: видите ли вы будущее с этим человеком? Если ответ "нет", в этот вторник можно расставить все на свои места. Вечер для Тельцов пройдет спокойнее, чем утро, если вы выберете формат уединенного отдыха.

Близнецы

У Близнецов сегодня благоприятный день во всех сферах жизни. Кажется, можно просто расслабиться и получать удовольствие, только и успевая собирать подарки судьбы. Однако лучше всего направить положительную энергию в правильное русло и сосредоточиться на той сфере жизни, которая вас больше всего не устраивает. Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года, рекомендует Близнецам дышать полной грудью.

Рак

Раки в этот вторник все еще никак не могут прийти от событий, которые разом навалились. Апатия, которую вы испытываете в последнее время, не дает вам спокойно жить и функционировать. Увы, вряд ли она денется куда-то в ближайшее время, так как ответов на главные вопросы вы все еще не получили. Сегодня Ракам не стоит оставаться наедине со своими страхами и лучше всего поговорить с тем, кто занимает все ваши мысли.

Лев

Львы сегодня прекрасно себя чувствуют и готовы к свершениям! Рабочие моменты "рассосутся" по щелчку пальцев, а вот с делами амурными есть вероятность попасть впросак. Вечер вторника обещает быть чуть менее продуктивным, но это и неплохо, ведь отдых – это всегда вовремя. Львам стоит посмотреть на свободное время с другой точки зрения и воспользоваться моментом.

Дева

Девы сегодня находятся в шатком равновесии. Внутренний диалог, который вы ведете последние несколько дней, вряд ли прекратится еще какое-то время, так как ответ на главный вопрос вы еще не нашли. Девам хочется жить, как правильно, но при этом не забывать про собственные желания. Не стоит забывать, что иногда правильно именно так, как хочется. Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года, рекомендует Девам взять небольшой перерыв в самокопании.

Весы

Весам в этот вторник может захотеться экстрима, причем максимально неожиданного. Все готово для того, чтобы сделать сегодняшний день незабываемым. Не стоит отчаиваться, если планы пойдут не по плану, ведь сегодня Весы – боги импровизации. Вечер вторника хорошо подойдет для рискованных предприятий, сегодня удача на вашей стороне, так что дерзайте!

Скорпион

Скорпионы по уши влюбились, и это абсолютно взаимно. Правда, отличительная черта этого знака: кто быстро теряет голову, тот быстро ее и находит. Есть вероятность, что партнер, которого вы выбрали в предмет обожания, очень скоро наскучит. Старайтесь не строить далеко идущих планов, но ведь никто не запретит наслаждаться сегодняшним днем? В этот вторник влюбленность Скорпионов достигнет апогея.

Стрельцы

В этот вторник Стрельцам лучше всего обратить внимание на собственные недостатки. Кажется, есть то, чем вы в себе недовольны, и сегодня благоприятный день для работы. Попробуйте выстроить диалог с собой и разобраться, как сделать первый шаг навстречу мечте. Вечером во вторник постарайтесь посвятить время работе, кажется, в это время суток Стрельцы будут максимально продуктивны. Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года, рекомендует прислушаться к себе.

Козерог

У Козерогов все складывается в то, что пора сделать шаг навстречу мечте. Этот вторник прекрасно подходит для того, чтобы осуществить планы, отложенные "на потом" – то самое "потом" наступило. Утро, скорее всего, будет шумным и суетным, а вот вечер может принести Козерогам неожиданную весть. Также сегодня вам нельзя забывать о близких.

Водолей

Водолеям сегодня захочется немного похулиганить. Дерзкий настрой очень даже кстати – как раз поможет разобраться с рабочими делами, поднакопившимися за несколько недель. В делах любовных Водолеям напористость тоже поможет – пора звать на свидание того, кто нравится. Не бойтесь говорить вслух о своих желаниях, иначе есть вероятность, что они заглохнут внутри вас.

Рыбы

В этот вторник Рыбам стоит открыто посмотреть проблеме в лицо. Кажется, уже довольно давно вас беспокоит нерешенный конфликт с близким человеком. Попробуйте выйти на диалог и постараться донести свое недовольство в корректной форме. Вторая половина дня для Рыб, скорее всего, будет более нервной, чем первая, так что запасайтесь терпением. Гороскоп на сегодня, 26 января 2021 года, рекомендует отказаться от резкости в общении.

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Автор: 26 января 2021, 00:03

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