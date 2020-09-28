В этот вторник Рыбам представился шанс разобраться в себе и вынести мусор из собственной головы. У Водолеев намечаются приятные перемены в жизни, а Стрельцов ждет большая любовь. Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, советует всем знакам сосредоточиться на себе.

Овен

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В этот вторник Овнам не стоит бояться начинать новые отношения. Неважно, куда вас заведет сегодняшний день, но есть вероятность, что он станет судьбоносным. Постарайтесь не избегать общения с малознакомыми людьми, иначе есть вероятность пропустить свою судьбу. В работе Овнам не стоит тащить все на себе, время учиться распределять обязанности и не бояться просить о помощи.

Телец

Тельцам сегодня не стоит перечить. Вероятность того, что вы взорветесь от безобидной шутки очень велика. Этот вторник постарайтесь провести дома или минимизировать общение с людьми, иначе есть шанс поссориться с самыми дорогими. Тельцам сегодня лучше заняться рутинными делами и не ввязываться в спонтанные авантюры. Не думайте, будто весь мир против вас, просто сегодня не ваш день, увы.

Близнецы

Близнецам сегодня захочется расставить все точки над "I". Возможно, вы уже довольно давно находитесь в подвешенном состоянии и надеетесь, что вот-вот что-то произойдет. В этот вторник вам стоит быть аккуратнее со своими желаниями, потому что они могут исполниться, но не совсем так, как вы планировали. Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, рекомендует не лезть на рожон и отпустить ситуацию – целее будете.

Рак

Раки сегодня невероятно счастливы. Возможно, именно в этот вторник у вас сбудутся заветные мечты, закроется гештальт или просто вы проведете день с любимым человеком. Не бойтесь своих чувств, порой нужно сделать первый шаг, чтобы узнать, как на самом деле обстоят дела по другую сторону баррикад. Ракам в этот вторник предстоит изведать неизведанное, дерзайте!

Лев

У Львов сегодня романтичное настроение. Не стоит упускать такой шанс, поэтому лучше всего устроить внеплановое свидание с любимым человеком. Спонтанность – залог вашего идеального вторника. Львам повезет и в работе, вы сегодня на сто процентов уверены в своей неотразимости, поэтому удача на вашей стороне. Правда, не стоит забывать о коллегах, будьте чуть терпеливее, чем обычно, в этот вторник это важно.

Дева

Девам сегодня как никогда важно, чтобы рядом был верный друг и та самая жилетка, в которую можно поплакаться. Не забывайте, что такие люди есть рядом, просите помощи, не стесняйтесь – это нормально. Девам в этот вторник стоит быть внимательнее к себе. Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, рекомендует остаться дома и посмотреть любимый фильм. Все трудности временные, и завтра обязательно будет лучше.

Весы

У Весов сегодня день обещает быть полным раздражения к себе и окружению. Вероятно, не стоит планировать какие-то большие дела на вторник, если есть возможность перенести встречи, лучше так и поступить. Вечер лучше всего провести в компании семьи или близких друзей. Одиночество также пойдет Весам на пользу. Отмените работу и поезжайте погулять по лесу, все образуется.

Скорпион

Скорпионов сегодня может ждать разочарование в делах любовных. Вероятно, сегодня ваш партнер неприятно удивит. Однако не стоит бояться скорых перемен на личном фронте, ведь все, что ни делается, к лучшему. Постарайтесь взвесить все события этого вторника, и многое станет понятно. Вечер Скорпионам лучше всего провести наедине с собой, заняться любимыми делами или же просто поваляться с книжкой.

Стрелец

Стрельцам в этот вторник может крупно повезти в любви. Человек, который давно вас привлекает, возможно, решит сделать первый шаг. В решении рабочих вопросов сегодня вам не будет равных, поэтому смело берите инициативу на себя, поверьте, коллеги точно оценят. Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, советует вторую половину дня посвятить рутинным делам, это поможет восстановить баланс активности.

Козерог

Козероги сегодня будут особенно вредные и капризные. Скорее всего, вам будет казаться, что весь мир против, но это не так. Завтра уже станет лучше и спокойнее. Вот только не стоит рассчитывать на милость окружающих, поэтому лучше всего провести день дома. В работе Козероги в этот вторник будут на высоте, но лучше все же не давать обещаний, которые вы не сможете выполнить.

Водолей

В жизни Водолеев намечаются приятные перемены – постарайтесь их не проглядеть. Активная первая половина дня, скорее всего, вымотает вас до предела, поэтому лучше не стоить грандиозных планов на вечер. Расслабьтесь после работы за бокальчиком вина и позвоните родным, они по вам уже соскучились. В этот вторник Водолеи имеют право полениться.

Рыбы

Сегодня для Рыб прекрасный день, чтобы вынести мусор... из собственной головы. Кажется, вы уже давно обдумываете ряд вопросов, и в этот вторник лучшее время для принятия решений. Не бойтесь рубить с плеча, порой это единственно верное решение. Рыбам в этот вторник представился шанс пересмотреть взгляды на жизнь! Гороскоп на сегодня, 29 сентября 2020 года, советует брать быка за рога и меняться к лучшему.