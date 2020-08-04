Гороскоп на сегодня, 5 августа 2020 года

Луна перешла в знак Рыб и образует секстиль с Ураном, а Венера идет в квинконсе с Сатурном, что дает крайне интересную картину. Особенным покровительством звезд сегодня будут пользоваться люди творческих профессий – актеры, музыканты, певцы, художники. Те, кто далек от сферы искусства, будут крайне успешны в делах, особенно при заключении трудных сделок. И чем больше усилий сегодня приложится, тем щедрее будет вознаграждение, гласит гороскоп на сегодня.

Овен

Овнам, не успевшим насладиться летними развлечениями, стоит оставить работу на коллег и отправиться за город. Вдали от суеты и шума вы обретете покой и долгожданное умиротворение. Только предупредите кого-то пред отъездом, где будете находиться, иначе вас потеряют и коллеги, и друзья. В отношении финансов день хорош для покупки антиквариата, если тема вам близка. Но при выборе лотов руководствуйтесь советами опытного эксперта, а не интуицией, иначе рискуете потерять вложения.

Телец

Тельцам сегодня предстоит проявить дотошность: вам придется проверять все не только за собой, но и за коллегами, если вас просят работать в команде. Щепетильность – одно из лучших качеств, которые вам присущи, так что вы получите не только пользу, но и удовольствие. Гороскоп на 5 августа рекомендует не переусердствовать: люди не любят, когда им указывают на их ошибки, особенно если это происходит публично. Старайтесь избегать "порок" и лучше замените их на похвалу и откровенную лесть.

Близнецы

Близнецам придется решать срочные вопросы, связанные с переездом на другое место жительство, переводом в новый город или даже страну. Во-первых, это потребует не только вашего желания, но и больших ресурсов, которых может не оказаться. Во-вторых, даже когда переезд окажется вынужденным (например, из-за работы), разговор с домашними выйдет очень непростой. Ваша семья может воспринять новость не так оптимистично, как вам хотелось бы.

Рак

Гороскоп на сегодня утверждает, что Ракам будет непросто справиться с внезапно нахлынувшей ревностью. Случайно увиденное сообщение на телефоне супруга заставит вас усомниться в собственной привлекательности и даже вызовет подозрение в измене. Вы начнете ковыряться в себе, станете высказывать претензии второй половинке или даже устроите скандал. На самом деле, никакой причины для подобного поведения нет, и вы примете за угрозу совершенно безобидную ситуацию.

Лев

Сегодня Львов потянет на интриги: вы или кто-то из вашего ближайшего окружения станет источником слухов, способных разрушить любую, даже саму светлую репутацию. Не важно, что станет мотивом такого поведения, но ясно одно – месть (а это будет именно она) окажется коварной и очень жестокой. Вы человек не конфликтный, но злопамятности вам не занимать, и горе тому, кого вы посчитаете своим врагом. В семейной жизни, наоборот, будут царить гармония и спокойствие, ведь с близкими вы куда мягче и дружелюбнее.

Дева

Для вас пришло время собирать забытые долги и взыскивать обязательства. В работе вы будете методично и деликатно выжимать из персонала потенциал, дома начнете придираться к любому слову, которое покажется несправедливым, а в общественной жизни выберете путь хайпа. Причем, открытые разборки – совсем не подходящий метод: вы решите действовать скрытно, как настоящий серый кардинал. Может, оно и к лучшему, потому что половина ваших интриг не возымеет того успеха, на который вы рассчитывали, отмечает гороскоп на сегодня.

Весы

Весам сегодня стоит чётко уяснить зону своих полномочий, прежде чем действовать. Вы можете легко перейти грань дозволенного и посягнуть на чужое, даже не заметив этого. Успех ждёт вас, только при наличии крепких моральных ориентиров и понимании, что никто вам ничего не должен. По крайней мере, не больше, чем вы сами. Сегодняшний день особенно хорош для романтических свиданий и знакомств. Чтобы найти приятную компанию на вечер, воспользуйтесь специальным приложением или создайте анкету на сайте знакомств.

Скорпион

Гороскоп на 5 августа утверждает, что вы получите подтверждение того, что ваша интуиция шлет верные сигналы и не подведет никогда. Если по какой-то причине были подозрения в нечестности подчиненного, в первой половине дня этому отыщутся внезапные доказательства. Вы болезненно переносите разочарования, так что день получится не самым приятным, но вы с этим справитесь и с достоинством выйдете из сложившейся ситуации. Расставайтесь тихо и по возможности мирно: скандал не пойдёт на пользу репутации компании.

Стрелец

Стрельцам стоит серьезнее отнестись к личной безопасности. Нет, вам никто не будет угрожать физической расправой, но вот персональные данные стоит защитить всеми возможными способами. На время откажитесь от переводов на незнакомые счета, покупок в интернете и оплаты стриминговых сервисов, где требуется подтверждение данных банковской карты. Вы можете столкнуться с работой хитрых мошенников, которых будет непросто отличить от сотрудников привычных финансовых организаций, и потерять много денег.

Козерог

Сегодня вы можете рассчитывать на поддержку звезд только в случае общения с бюрократами. Юридическое сопровождение, торговые операции на крупные суммы, долгие переговоры – в этих областях вы будете блистать ярче любой звезды. Но если вы далеки от этих сфер, смирите гордыню и приготовьтесь уступить пальму первенства кому-то более талантливому и шустрому. Гороскоп на сегодня предупреждает: сегодня вы столкнетесь с сексизмом в работе: женщине-Козерогу откажут в "мужской" профессии, а мужчине, наоборот, постараются навязать "чисто женские" обязательства.

Водолей

Сегодня вам представится случай во всей красе проявить скрытые таланты. Причем вы удивите не только окружающих, но и сами себя. Внезапно сделав то, чего от вас ожидают меньше всего, вы заработаете дополнительные очки в глазах вышестоящего руководства или второй половинки, что повысит кредит доверия и позволит попросить об ответной услуге, когда вам это понадобится. В плане здоровья уделите внимание состоянию кожи: велик риск возникновения аллергии на солнце.

Рыбы

Рыбам сегодня придется основательно повозиться с документацией: вас могут завалить бумажной работой в офисе, напрягут искать потерявшееся судебное письмо, попросят составить техническую документацию на проект или выполнить срочный перевод. Если у вас бардак в делах, наведение порядка потребует много времени и сил, но если вы сторонник четкой систематизации, все решится быстро и без проволочек. В остальном день получится спокойный, особенно в отношении домашних дел и отношений в семье, гласит гороскоп на 5 августа.

