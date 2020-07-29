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Гороскоп
Гороскоп на август 2020 года

Гороскоп на август 2020 года

Фото: Дни.ру
Дмитрий Ермолаев

Дмитрий Ермолаев блогер

 Астролог, хиромант, нумеролог. Основатель крупнейшей в мире Академии ведической астрологии "Пурушоттама".
В августе 2020 года ретроградный Юпитер будет находиться в Стрельце и стоять вместе с планетой Кету. Это напрямую означает, что политических волнений не избежать как в России, так и во всем мире, а напряжения добавит ретроградный Сатурн.
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Старайтесь быть экономнее в этом месяце и по-возможности откажитесь от вредных привычек, так вам будет легче пережить этот месяц, а особенно легко будет духовно развитым людям. Что ожидать в августе каждому знаку зодиака рассказывает астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев.

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Главные кризисы в жизни человека

Овен

Август сулит Овнам новые полезные знакомства. Будьте открыты к людям, а также уделяйте больше времени родственникам и тем, с кем очень давно не виделись. Овнам сейчас важно понять, насколько важны родственные отношения и впредь быть дружнее с родными. Что касается финансовой сферы, то здесь все будет стабильно неплохо, что уже хорошо, учитывая не очень благоприятное положение планет в августе.

Телец

Тельцам стоит проявлять больше инициативы во всем не полагаясь на волю случая, сейчас не время плыть по течению жизни. Смело предлагайте свои идеи руководству и не бойтесь переработать, вам это обязательно зачтется. Поставьте себе успехи в карьерной сфере главными целями августа, а личная жизнь сейчас точно подождет.

Близнецы

Для Близнецов август пройдет под вопросом поисков себя. Не бойтесь менять профессию, работу или имидж, все перемены будут непременно к лучшему. Если вы чувствуете, что занимаетесь нелюбимым делом или находитесь рядом не с тем человеком, то пришло время уйти.

Рак

Раки в августе найдут ответы на многие давно волнующие вопросы, а некоторые представители вашего знака зодиака всерьез увлекутся эзотерикой. Кстати, именно благодаря древним знаниям и подсказкам вы и сможете утолить свое любопытство и узнать много нового. Ваша интуиция станет еще более точной и чуткой, что позволит вам принимать сложные решения в важных жизненных ситуациях. Именно Ракам звезды обещают духовно окрепнуть.

Лев

Непрерывное стремление к самосовершенствованию вновь даст о себе знать Львам после их основательного отдыха. Чтобы не выпасть из обоймы, вам стоит детально прошерстить социальные сети и новостные ленты, вы узнаете много необходимого как для работы, так и для общего развития. Багаж знаний Львам стоит пополнять посредством интернета и дистанционного обучения, на личные встречи для привычных вам деловых переговоров у вас вряд ли будет время.

Дева

Девы, не удивляйтесь, если в этом месяце в вашу жизнь вернется множество людей из прошлого. Это касается как давних друзей и врагов, так и бывших любовных партнеров. Главное – реагируйте на них адекватно, а отдельных личностей конечно стоит проигнорировать и вы сами точно знаете кого. Семейным Девам рекомендуется больше времени проводить с детьми.

Весы

Весам в августе рекомендуется больше времени уделять спорту, движение сейчас необходимо вашему здоровью. Но перед выбором обязательно проконсультируйтесь с профессионалами и не вздумайте геройствовать, выберите самые нетравматичные виды. Кстати, именно в августе Весам неплохо было бы уделить внимание и время своей бьютификации, процедуры и инъекции дадут превосходный эффект. Закомплексованным Весам пора избавляться от своих недостатков, превратив их в достоинства.

Скорпион

Скорпионам в августе не рекомендуются дальние поездки, так как велика вероятность несчастных случаев. Если вы запланировали отдых или спонтанно захотите где-то расслабиться, то в вашей стране или в городе наверняка есть неизведанные места для отдыха. Деньги, кстати, тоже не рекомендуется "спускать" направо и налево, сейчас стоит быть экономнее и взвешивать нужность каждой покупки. Не переживайте, уже с сентября станет намного легче.

Стрелец

Одинокие Стрельцы в августе имеют все шансы встретить вторую половинку, а уже состоявшиеся пары могут ждать новостей о пополнении в семье. Впрочем, хорошие новости ожидают Стрельцов и в финансовой сфере – будь то премии или повышение по карьерной лестнице.

Козерог

Для Козерогов этот месяц хорош в плане инвестиций, но исключительно в себя. Займитесь самообразованием и выберите для себя самые продвинутые курсы. Именно новые знания выведут вас на новый финансовый уровень. Что касается личной жизни, то отношения со второй половинкой выйдут на новый этап.

Водолей

Водолеям в августе не рекомендуется приступать к глобальным задачам бездумно. Прежде чем делать новые шаги в вашем деле, необходимо составить четкий план, иначе вы потерпите очередную неудачу. А если вы в чем-то не разбираетесь, то не стесняйтесь уточнить у профессионалов или тем более заручиться их основательной поддержкой. Для Водолеев август также благоприятен для планирования семьи.

Рыбы

Рыбам нужно обязательно уделять себе время для отдыха, иначе ваши нервы окончательно дадут сбой. Научитесь отдыхать и выделяйте для себя часы, когда можете себе позволить ничего не делать и ни на что не отвлекаться. Главная проблема Рыб – неумение и нежелание расслабляться, когда это особенно нужно. Исправив это для себя, вы заметите, как уже в сентябре станете гораздо успешнее во всех жизненных аспектах. Все дело в нехватке баланса, который пришло время найти.

29 июля 2020, 11:37

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