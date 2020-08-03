Гороскоп на август Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Упал без чувств на половине куплета: на концерте Розенбаума случилась трагедия
Семья и друзья в стрессе из-за случившегося с Крутым
Состояние Алены Кравец ухудшилось после потасовки с Азизой
Показал свою изюминку: Шаляпин без трусов выставил прелести
партнеры
Понедельник
3 августа
Лента новостей
18:25
Журналист: Лукашенко разрушил союз России и Белоруссии
18:11
Мосгорсуд отменил приговор Мамаеву и Кокорину
18:07
Телеканал ТНТ покажет сериал "Фитнес" с Софьей Зайкой и Романом Курцыным
18:04
Солистка REFLEX раскрыла свой секрет молодости и красоты: Вегетарианство и йога
18:01
Политолог: Белорусы готовы избрать любого, кроме Лукашенко
17:53
Костенко раскрыла секреты счастливой семейной жизни с Тарасовым
17:51
Масштабный пожар в Нижневартовске попал на видео
17:37
Отказавшаяся платить штраф Волочкова стала посмешищем для народа: Я балерина всея Руси
17:22
Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года
17:19
Популярный комик пожаловался на депрессию: Чувствую себя самым одиноким
17:02
"Куда исчезла красота?!": переставшая сниматься Оксана Фандера сильно изменилась
16:56
Поведение Меган Маркл в очередной раз вызвало насмешки
16:49
Пропавшую с экранов звезду сериала "Бедная Настя" Елену Корикову обвиняют в пластике и алкоголизме
16:47
"Отошли воды": помощница рассказала о родах Подольской
16:43
Глава ВОЗ: Идеальное лекарство от COVID-19 может никогда не появиться
16:40
Экс-супруга убившего аспирантку Соколова рассказала о совместной жизни с историком
16:35
Сильно похудел и отказался от секса ради удовольствия: как живет певец Сергей Крылов
16:21
"Ни грамма целлюлита": Судзиловская обнародовала откровенные фотографии
16:09
Задержание россиян в Белоруссии оказалось ловушкой для Лукашенко
16:08
Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из "Современника"
16:03
Максим Галкин показал свое богатое хозяйство (видео)
15:58
Стас Костюшкин представил новый состав группы "Чай вдвоем"
15:57
Муж Гагариной спровоцировал слухи о новом романе
15:49
Наталия Орейро продемонстрировала фото с голой грудью и младенцем
15:45
Первый канал встал на защиту лишившегося дома престарелого Краско
15:26
"Любовницы не перевесят заключение экспертизы": Адвокат о подробностях в деле Картрайта
15:24
Влад Соколовский ударил возлюбленную по лицу (видео)
15:12
Миронова пожаловалась на разлуку с маленьким сыном
15:11
Эксперт о положении Лукашенко: Его сторонники не могут собрать даже маленький пикет
14:59
Звезда шоу "Холостяк" поведала о съемках непристойного видео
14:58
Зоя Бербер высказала свое отношение к изменам: Готова простить
14:53
"Красотка!": похудевшая Скулкина восхитила россиян утренней тренировкой
14:48
Случилась беда: Тодоренко получила серьезные травмы на съемках
14:48
Политолог: Кремль намерен любой ценой устранить Лукашенко
14:40
В подмосковной Балашихе произошла смертельная авария
14:33
"Усы спалил, но сам живой": Михалкова убита известием о страшном пожаре
14:30
Дочь Гузеевой разделась догола перед камерой
14:29
Скончался лауреат Нобелевской премии Джон Хьюм
14:26
Анастасия Решетова откровенно рассказала о беременности
14:25
Адвокат назвал ошибкой отказ Ефремова признать вину в смертельном ДТП
14:19
Экс-советник раскритиковал Дональда Трампа: Безнравственный президент
13:58
В Киеве неизвестный угрожает взорвать здание бизнес-центра
13:50
Адвокат Ефремова назвал число свидетелей смертельного ДТП
13:45
Вдова в подробностях рассказала о ссоре с Картрайтом перед его смертью
13:43
Шпица удивила народ снимком с моложавой мамой
13:42
Звезда сериала "Чики" Ирина Носова прокомментировала слухи о романе со сценаристом проекта
13:35
На одном из пляжей Кургана утонул подросток
13:14
Певец Жуков объявил о свадьбе с любовницей
13:13
Сотрудница роддома взорвалась из-за обвинений Саши Черно
13:12
В Москве в ДТП с участием такси пострадали три человека
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин выбрал жесткий сценарий в отношении Лукашенко – политолог
Источник: Белорусские силовики отказываются от поддержки Лукашенко
"У меня будет нервный срыв": оставшаяся с двойняшками Пугачева караулила Галкина у порога
Сына Алибасова будут судить за избиение экс-директора группы "На-На"
Адвокат Ефремова назвал дело актера самым легким в своей практике
Охлобыстин потрясен желанием Ефремова сесть в тюрьму: Миша загипнотизирован
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года

Фото: pixabay.com
Вера Нудинова

Вера Нудинова блогер

 Астролог, таролог
Солнце находится в квадрате с Ураном, а Луна в тригоне с Венерой, что предвещает повышенное внимание представителей противоположного пола и усиление эмоций, противостоящих логике. Что ждет представителей каждого знака сегодня, 4 августа, расскажет астролог Вера Нурдинова.
прочитано 338 раз

Особенно удачливы будут люди, заботящиеся о своей внешности. Звезды усилят привлекательность каждого знака, но, вместе с тем, и обнажат их натуру. Все тайное станет явным и ни один секрет не останется нераскрытым, гласит гороскоп на сегодня.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на август 2020 года

Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа

Для каких знаков зодиака опасен коронавирус

Овен

Овнам сегодня придется проявить всю деликатность, на которую они способны. Окружающие будут испытывать их терпение и всячески провоцировать на конфликты. Если дипломатичность – не самая сильная ваша сторона, просто игнорируйте нападки и ни в коем случае не оправдывайтесь: однажды признав несуществующую вину, вы навсегда останетесь на позиции жертвы, что совершенно не ваш конёк. В отношениях со второй половинкой займите позицию принимающего и позвольте за собой поухаживать.

Телец

Сегодняшний день подарит приятное общение с кем-то из младших членов семьи. Венера в Близнецах отвечает за позитивные коммуникации, так что если решите провести время с детьми или племянниками, не пожалеете. Также сегодня хороший день для походов по магазинам. Вы еще можете застать летний сейл и прикупить необходимые вещи с хорошей скидкой. В гороскоп на 4 августа рекомендует ограничить траты. Не одалживайте и не занимайте деньги – так вы не только сохраните наличность, но и не поссоритесь со знакомыми.

Близнецы

Сегодня может произойти неприятность, которая заставит скорректировать ближайшие планы. Но, как бы ни шли дела, не отказывайтесь от взятого ранее курса. Вы идете верным путем и сворачивать с него сейчас – не лучшая затея. Проявите осторожность в серьезных спортивных состязаниях. Исключение составляет деятельность профессиональных атлетов, подготовленных к нагрузкам. Также сегодня велик риск получения микротравм по неосторожности. Будьте внимательны и аккуратны.

Рак

Гороскоп на сегодня советует Ракам меньше думать и больше действовать, иначе ваша активность наткнется на непреодолимый барьер, обусловленный внешними факторами, с которыми будет непросто справиться. В плане здоровья берегите шею и дыхательные пути: даже самая обычная простуда может повлечь за собой тяжелые последствия. На любовном фронте вас ждет трудный разговор со второй половинкой. Будьте честны с любимым человеком, и тогда все пройдет гладко.

Лев

Львам пора стряхнуть нафталин со своего чувства юмора. Вам может казаться, что вы искрометно шутите и блещете остроумием, но окружающие так не подумают. Особенно стоит воздержать от колкостей с коллегами и руководством: деловые отношения и так не особо располагают к "шуткам за триста", а ваша манера смеяться над ними в одиночестве усугубит дело. День будет вполне успешным, если вы решите придерживаться этики и будете немного скромнее.

Дева

Сегодня постарайтесь проверить прогноз погоды, прежде, чем выйдете из дома. Вы можете одеться слишком легко или, наоборот, чрезмерно утеплиться, и вам будет некомфортно. К вечеру поступит предложение провести вечер с новым знакомым в каком-нибудь летнем баре. Гороскоп на 4 августа просит его не отвергать: в вашем случае полезные контакты не помешают. Особенно, если идет речь о том, чтобы поговорить с будущим деловым партнером в неформальной остановке.

Весы

Сегодняшний день будет отмечен важным событием в духовной жизни. Весам могут предложить роль крестного отца или матери, новую практику или участие в ретрите с хорошим мастером вдали от дома. Даже если первой реакцией будет восторженное "Да, конечно!", постарайтесь трезво оценить уровень готовности к духовному росту и понять, действительно ли вы готовы к таким переменам. Если засомневаетесь, возьмите время на размышления и дайте ответ позже.

Скорпион

Скорпионам нужно меньше вмешиваться в жизнь других людей. Хватит всем помогать! Вместо пресловутого всеобщего блага сделайте что-нибудь для себя, чтобы потом не плакаться, что никто вас не любит и никто вам не помогает. Важный совет от гороскопа на сегодня: не ждите благодетеля со стороны, а спасите себя сами. Как минимум, от плохого настроения, вечной депрессии и беспросветной тоски. Выспитесь хорошенько, немного поленитесь, сделайте все отложенные дела и с чистой совестью попросите отпуск. Вам срочно надо отдохнуть.

Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит ввязываться в сомнительные предприятия, даже если они сулят большие и легкие деньги. Думайте не о результате, а об усилиях, которые придётся затратить для его достижения и их соразмерности "призу". Возможно, вы просто не замечаете подводных камней, и целей будет достигнуть сложнее, чем кажется на первый взгляд. В отношении финансов у вас и так все будет неплохо, так что лучше обратите внимание на другие сферы жизни.

Козерог

Если вы давали серьезные обещания, особенно при свидетелях, не удивляйтесь, что найдется человек, который спросит с вас обещанное. Если не можете полагаться на память, обратитесь к записям, иначе попадете в крайне неудобное положение. В отношении друзей проявите участие, даже если сами нуждаетесь в поддержке. Вы в последнее время требуете слишком много внимания, сами того не замечая. Да, период сложный, но у ваших близких есть и своя жизнь, напоминает гороскоп на сегодня.

Водолей

Водолеям сегодня не стоит начинать дела, которые могут затянуться больше, чем на несколько часов – если переоцените свои силы, погрязнете в хлопотах надолго и при этом устанете морально и физически. В работе также не берите больше одного проекта за раз, особенно, если трудитесь без подобающей команды. Чередуйте умственную нагрузку с физической, и тогда вам удастся сохранить силы для любимого человека, который вечером потребует вашего внимания.

Рыбы

Рыбам гороскоп на 4 августа рекомендует отказаться на время от привычки фиксировать каждый шаг в социальных сетях. Постоянное самолюбование оттолкнёт потенциального возлюбленного: ваша открытость будет воспринята, как нарциссизм и будет поставлена вам в вину. Лучше сконцентрируйтесь на разговорах и живом общении. В обед вы услышите новость, которая в корне изменит отношение к текущей ситуации, так что будьте внимательны и не отвлекайтесь от разговоров.

3 августа 2020, 17:22

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог: Кремль намерен любой ценой устранить Лукашенко
Экс-советник раскритиковал Дональда Трампа: Безнравственный президент
Возле границы с Россией обнаружена белорусская бронетехника
Тимошенко заявила об ошибке украинцев: Выбрали правительство невежд

Шоу-бизнес

Популярный комик пожаловался на депрессию: Чувствую себя самым одиноким
"Куда исчезла красота?!": переставшая сниматься Оксана Фандера сильно изменилась
Поведение Меган Маркл в очередной раз вызвало насмешки
"Отошли воды": помощница рассказала о родах Подольской

Проишествия

Жена расчленила его тело: в Петербурге найдены останки популярного артиста
Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Первый канал встал на защиту лишившегося дома престарелого Краско

По слухам, у актера отобрали жилище родственники
Шоу-бизнес

Марина Неелова объяснила уход Сергея Гармаша из "Современника"

Актриса считает, что артист ушел, потому что не удовлетворил своих амбиций
Шоу-бизнес

Стас Костюшкин представил новый состав группы "Чай вдвоем"

Поклонники обсуждают решение кумира
Шоу-бизнес

Солистка REFLEX раскрыла свой секрет молодости и красоты: Вегетарианство и йога

Певица уже 20 лет не ест мясо

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 4 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 3 августа 2020 года
Совет на выходные, 1-2 августа 2020 года
Гороскоп на выходные, 1-2 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Косторная покинула команду Тутберидзе
Юлия Липницкая показала новорожденную дочь
"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+