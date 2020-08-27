Последняя пятница лета отлично подходит для подведения итогов и обсуждения планов на будущее. Не стоит делать резких движений и пытаться все успеть. Звезды советуют воздерживаться от необдуманных трат и не искушать судьбу. Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, советует прислушиваться к внутреннему голосу.

Овен

Последняя пятница лета начнется для Овнов с яркой новости, правда, не факт, что приятной. К вечеру может случиться так, что утреннее событие напрямую затронет вас, и вот тут-то и нужно будет собрать волю в кулак и дать отпор. Если сил уже совсем не осталось, Овнам лучше всего остаться дома и привести мысли в порядок, заняться рутиной и не обращать внимания на провокации внешнего мира.

Телец

Тельцов сегодня ждет спокойный день, который принесет в конце освобождение. Возможно, вы получите результаты анализа, которого так долго ждали, или звонок от дальнего друга. Звезды советуют Тельца в эту пятницу не тянуть с намеченными планами и выполнять обещания, иначе это негативно скажется на выходных. Вы сильно нуждаетесь в отдыхе, но сегодня лучше его задвинуть на второй план и решить важные задачи. Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, советует доводить дела до конца.

Близнецы

Близнецам в пятницу не стоит пытаться все успеть – рутина и рядовые дела спасут вас от фатальных ошибок и глупых решений. После этого лучше всего отправиться в сауну и бассейн, чтобы расслабиться и почувствовать приближение выходных. Близнецам не стоит проводить вечер в одиночестве – компания друзей или семья даруют вам тот самый необходимый покой.



Рак



Ракам в этот день сопутствует удача в договорных делах. Прекрасный день, чтобы подвести итоги и наметить новые цели, не обращая внимания на неурядицы, которые уже стали фоном жизни. Не беспокойтесь, скоро все наладится. Однако в эту пятницу звезды рекомендуют сосредоточиться на текущих задачах и не распыляться по мелочам.

Лев

Львам в эту пятницу лучше всего затаиться и не делать резких движений, особенно с утра. Если вы вдруг оказались одни, не стоит спешить приглашать кого-то в гости или бежать по делам. Насладитесь моментом, замедлитесь, отдохните от суеты – вам сейчас это очень нужно. Львам звезды советуют не соглашаться в эту пятницу на спонтанные предложения и провести день дома.



Дева



Девам сегодня будет везти на приятные встречи и отзывчивых людей. До самого вечера все вокруг будут внимательны к вашим желаниям, поэтому не стоит злоупотреблять властью. Мера во всем – пожалуй, вот девиз для Дев на эту пятницу. Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, рекомендует не забывать о близких и проявлять эмпатию к окружающим.

Весы

Весам сегодня придется действовать по обстоятельствам и рассчитывать только на себя. Правда, вряд ли инициатива придет вам в руки, поэтому старайтесь быть в стороне от громких событий и непривычных занятий. До вечера лучше заниматься рутиной, иначе вы можете заработать себе неприятности. Вечер пятницы лучше провести в кругу друзей или любимого человека, чтобы набраться сил для активных выходных.

Скорпион

В эту пятницу Скорпионы будут властны как никогда. Вы сможете контролировать события и держать все под контролем, главное, не забывать о том, что у вас есть верные помощники и преданные соратники. Не отказывайтесь от их советов и мнения. Вторая половина дня пройдет более спокойно, однако это лишь затишье перед бурей, и вечером Скорпионов может ждать неприятный сюрприз.

Стрелец

Стрельцов сегодня лучше всего воздержаться от проявлений инициативы. Есть шанс, что любое ваше начинание приведет в тупик, оставив у разбитого корыта. Чтобы не потратить кучу времени на ерунду, лучше всего дома и заняться рутиной или вовсе устроить выходной. Стрельцам пора бы уже отдохнуть от лидерства. Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, советует не лезть вперед батьки в пекло.



Козерог

Козероги в пятницу утром могут подумать, что все идет максимально здорово, однако уже вечером вас может ждать разочарование. Звезды советуют не откладывать решение важных вопросов на потом, а заняться как можно скорее. Вы не сможете дольше игнорировать неприятности, которые случились на работе или в семье. Возможно, сегодня жизнь поставит Козерогов перед выбором, и неясно, какая из двух зол меньшая.

Водолей

Водолеи в эту пятницу эмоционально зависимы от ситуации, которая сложилась дома. Но это даже неплохо – иногда полезно дать волю чувствам и вдоволь нарыдаться. Звезды советуют Водолеям поберечь себя и устроить лишний выходной, чтобы прийти к балансу. Вторая половина дня в большей степени зависит от того, насколько хорошо вы понимаете знаки судьбы, поэтому будьте внимательны.

Рыбы

Для Рыб последняя пятница лета начнется прекрасно – вы будете чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. Однако во второй половине для все изменится в противоположную сторону. Сегодня прекрасный день, чтобы завершить дела, подвести итоги и придумать планы на следующую неделю. Правда, звезды советуют Рыбам воздержаться от спонтанных трат и необдуманных покупок. Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, рекомендует советоваться с близкими.