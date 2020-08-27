Гороскоп на август Неверные знаки зодиака Влияние даты рождения на судьбу Сонник

Топ новостей

Названа неожиданная причина смерти Легкоступовой: манипуляции и унижения
Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
партнеры
Четверг
27 августа
Лента новостей
20:11
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года
19:48
Близкий друг о загадочной смерти Панина: Произошло ужасное
19:02
Народ ополчился на матерщинника Виторгана: Не ожидали таких слов
18:57
Бледанс затравили за незнание законов физики: Не бывает вода минус девять
18:41
77-летний россиянин зарезал спящую жену в приступе белой горячки
18:26
Муж о баснословных доходах Бородиной: Все равно не переплюнуть
18:20
Психолог назвал способ уберечь ребенка от травли в интернете
18:10
Избитая отцом-алкоголиком Утяшева умоляла мать сбежать из дома
18:09
Звезда сериалов "Папины дочки" и "Кадетство" Ольга Хохлова раскрыла секрет крепкого брака
17:55
Счастливую Яковлеву сняли в компании бывшего мужа: Океан счастья и любви
17:50
В Екатеринбурге мужчина пришел с гранатой требовать у начальства зарплату
17:26
Рудковская откровенно высказалась о разладе в семье
17:22
Педиатр дала советы по правильной подготовке ребенка к школе
17:20
Тихановская назвала себя "избранным народом президентом"
17:03
Netflix закрыл популярный у россиян сериал
17:01
"Унизила и больше добила": скорая отказалась спасать Анохину
17:01
Эксперт рассказал о способах защитить данные банковской карты в интернете
16:59
Кадр с гладким и коричневым: молодая жена Петросяна порадовала себя у всех на глазах
16:46
Путин: Вторая российская вакцина от коронавируса появится в сентябре
16:35
Лера Кудрявцева назвала имя своего нового партнера
16:31
Вдовец Ии Саввиной отказался говорить о сыне актрисы с синдромом Дауна
16:23
В квартире Алибасова провели обряд очищения от черной магии
16:22
Отказался от астрономической суммы: сын Дмитрия Нагиева предпочел красоткам из "Холостяка" Павла Прилучного
16:11
Лукашенко заявил о готовности вести диалог с протестующими
15:42
Адвокат Ефремова заявил об охоте на своего главного свидетеля: Награда в 100 тысяч
15:36
"Слышал какие-то голоса": звезда российских сериалов оказалась в психушке после избиения
15:34
Подробности свадьбы дочки Кончаловского
15:33
Стало известно о желании Саакашвили вернуться в Грузию
15:18
Китайские врачи предупредили о смертельной опасности дневного сна
15:14
Организатор форума rAsia Baikal 2020 Шульгин о перспективах инноваций: Цифра позволяет делать бизнес
15:00
Названа причина возвращения Ефремова к скандальному адвокату Пашаеву
14:53
Как родные поступили с прахом звезды сериала "Тест на беременность"
14:48
"Я что, ною?": Билан обозвал поклонников тупыми с больничной койки
14:36
Известный артист объявил о совместной жизни с Пугачевой после известия о разводе с Галкиным
14:36
"Дни.ру" дарят подарки: лебедка RockWinch
14:32
Под Новосибирском произошло крупное ДТП
14:25
Путин о задержании россиян в Белоруссии: Их просто заманили
14:22
Солист Little Big выпорол Ивлееву розгами и забрал у нее деньги
14:19
Международный форум rAsia Baikal 2020: Цифровизация всего и трансформация
14:13
В Бийске двух насильников поймали спустя 20 лет после совершения преступления
14:08
У звезды сериала "Сладкая жизнь" случился приступ прямо на съемках
14:05
Путин подготовил полицейских в помощь Лукашенко для подавления протестов
13:54
Тихановская указала на отсутствие поддержки Лукашенко со стороны России
13:48
Более 30 человек тушили пожар в Подмосковье
13:43
Певицу Юлю Волкову избил любовник
13:37
Интервью Путина о Белоруссии, коронавирусе и падении экономики: главное
13:36
Глюкоза лечит нервы после выходок побрившейся налысо дочери-неформалки
13:23
Лукашенко обвинил Польшу в попытке присоединить Гродненскую область: Спят и видят
13:03
"Началось чудо": поющий Клявер привел в восторг Костюшкина
12:59
"Жестко используют": Елизавета Пескова заявила о манипуляциях грязных людей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тихановская о Лукашенко: Над ним смеются, а он цепляется за власть
"Введено военное положение": эксперт бьет тревогу из-за ситуации в Белоруссии
Эксперт о нервном срыве Лукашенко: Весь мир увидел неуравновешенного человека
Тихановская назвала себя "избранным народом президентом"
"Никаких интимных отношений": вскрылась правда о семейной жизни Алибасова с Федосеевой-Шукшиной
Тихановская пообещала найти нужные слова для общения с Путиным
Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года

Фото: pixabay.com
Последняя пятница лета отлично подходит для подведения итогов и обсуждения планов на будущее. Не стоит делать резких движений и пытаться все успеть. Звезды советуют воздерживаться от необдуманных трат и не искушать судьбу. Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, советует прислушиваться к внутреннему голосу.
прочитано 115 раз

Овен

Последняя пятница лета начнется для Овнов с яркой новости, правда, не факт, что приятной. К вечеру может случиться так, что утреннее событие напрямую затронет вас, и вот тут-то и нужно будет собрать волю в кулак и дать отпор. Если сил уже совсем не осталось, Овнам лучше всего остаться дома и привести мысли в порядок, заняться рутиной и не обращать внимания на провокации внешнего мира.

ПО ТЕМЕ

Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года

Гороскоп болезней по знакам зодиака

Телец

Тельцов сегодня ждет спокойный день, который принесет в конце освобождение. Возможно, вы получите результаты анализа, которого так долго ждали, или звонок от дальнего друга. Звезды советуют Тельца в эту пятницу не тянуть с намеченными планами и выполнять обещания, иначе это негативно скажется на выходных. Вы сильно нуждаетесь в отдыхе, но сегодня лучше его задвинуть на второй план и решить важные задачи. Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, советует доводить дела до конца.

Близнецы

Близнецам в пятницу не стоит пытаться все успеть – рутина и рядовые дела спасут вас от фатальных ошибок и глупых решений. После этого лучше всего отправиться в сауну и бассейн, чтобы расслабиться и почувствовать приближение выходных. Близнецам не стоит проводить вечер в одиночестве – компания друзей или семья даруют вам тот самый необходимый покой.

Рак

Ракам в этот день сопутствует удача в договорных делах. Прекрасный день, чтобы подвести итоги и наметить новые цели, не обращая внимания на неурядицы, которые уже стали фоном жизни. Не беспокойтесь, скоро все наладится. Однако в эту пятницу звезды рекомендуют сосредоточиться на текущих задачах и не распыляться по мелочам.

Лев

Львам в эту пятницу лучше всего затаиться и не делать резких движений, особенно с утра. Если вы вдруг оказались одни, не стоит спешить приглашать кого-то в гости или бежать по делам. Насладитесь моментом, замедлитесь, отдохните от суеты – вам сейчас это очень нужно. Львам звезды советуют не соглашаться в эту пятницу на спонтанные предложения и провести день дома.

Дева

Девам сегодня будет везти на приятные встречи и отзывчивых людей. До самого вечера все вокруг будут внимательны к вашим желаниям, поэтому не стоит злоупотреблять властью. Мера во всем – пожалуй, вот девиз для Дев на эту пятницу. Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, рекомендует не забывать о близких и проявлять эмпатию к окружающим.

Весы

Весам сегодня придется действовать по обстоятельствам и рассчитывать только на себя. Правда, вряд ли инициатива придет вам в руки, поэтому старайтесь быть в стороне от громких событий и непривычных занятий. До вечера лучше заниматься рутиной, иначе вы можете заработать себе неприятности. Вечер пятницы лучше провести в кругу друзей или любимого человека, чтобы набраться сил для активных выходных.

Скорпион

В эту пятницу Скорпионы будут властны как никогда. Вы сможете контролировать события и держать все под контролем, главное, не забывать о том, что у вас есть верные помощники и преданные соратники. Не отказывайтесь от их советов и мнения. Вторая половина дня пройдет более спокойно, однако это лишь затишье перед бурей, и вечером Скорпионов может ждать неприятный сюрприз.

Стрелец

Стрельцов сегодня лучше всего воздержаться от проявлений инициативы. Есть шанс, что любое ваше начинание приведет в тупик, оставив у разбитого корыта. Чтобы не потратить кучу времени на ерунду, лучше всего дома и заняться рутиной или вовсе устроить выходной. Стрельцам пора бы уже отдохнуть от лидерства. Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, советует не лезть вперед батьки в пекло.

Козерог

Козероги в пятницу утром могут подумать, что все идет максимально здорово, однако уже вечером вас может ждать разочарование. Звезды советуют не откладывать решение важных вопросов на потом, а заняться как можно скорее. Вы не сможете дольше игнорировать неприятности, которые случились на работе или в семье. Возможно, сегодня жизнь поставит Козерогов перед выбором, и неясно, какая из двух зол меньшая.

Водолей

Водолеи в эту пятницу эмоционально зависимы от ситуации, которая сложилась дома. Но это даже неплохо – иногда полезно дать волю чувствам и вдоволь нарыдаться. Звезды советуют Водолеям поберечь себя и устроить лишний выходной, чтобы прийти к балансу. Вторая половина дня в большей степени зависит от того, насколько хорошо вы понимаете знаки судьбы, поэтому будьте внимательны.

Рыбы

Для Рыб последняя пятница лета начнется прекрасно – вы будете чувствовать себя отдохнувшим и бодрым. Однако во второй половине для все изменится в противоположную сторону. Сегодня прекрасный день, чтобы завершить дела, подвести итоги и придумать планы на следующую неделю. Правда, звезды советуют Рыбам воздержаться от спонтанных трат и необдуманных покупок. Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года, рекомендует советоваться с близкими.

Автор: 27 августа 2020, 20:11

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Тихановская назвала себя "избранным народом президентом"
Лукашенко заявил о готовности вести диалог с протестующими
Путин о задержании россиян в Белоруссии: Их просто заманили
Путин подготовил полицейских в помощь Лукашенко для подавления протестов

Шоу-бизнес

"Унизила и больше добила": скорая отказалась спасать Анохину
Кадр с гладким и коричневым: молодая жена Петросяна порадовала себя у всех на глазах
Лера Кудрявцева назвала имя своего нового партнера
В квартире Алибасова провели обряд очищения от черной магии

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Бледанс затравили за незнание законов физики: Не бывает вода минус девять

Артистка нырнула в водопад
Шоу-бизнес

Муж о баснословных доходах Бородиной: Все равно не переплюнуть

Forbes рассекретил размер заработка телеведущей

Шоу-бизнес

Счастливую Яковлеву сняли в компании бывшего мужа: Океан счастья и любви

Актриса рассталась с ним 27 лет назад

Шоу-бизнес

Рудковская откровенно высказалась о разладе в семье

У продюсера и фигуриста были проблемы в отношениях

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 28 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 26 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 25 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Олимпийский чемпион признался в наркозависимости: Достиг дна
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+