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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года

Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года

Фото: Дни.ру
Последняя неделя лета на всех действует раздражающим образом, многие будут чувствовать грусть и тревогу. Это нормальное состояние, но лучше обезопасить себя от лишних потрясений и не пытаться сделать то, к чему не лежит душа. Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, рекомендует замедлиться и насладиться моментом.
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Овен

Овны в этот четверг – сама нежность и доброта. Возможно, вы захотите внезапно устроить свидание или встречу с друзьями просто для того, чтобы сказать, как прекрасен мир вокруг. Положительные эмоции благотворно повлияют на Овнов во всех сферах деятельности. Вторая половина дня обещает быть шумной и энергозатратной, но плодотворной. Возможно, вы внезапно найдете то, что так долго искали.

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Телец

Тельцы сегодня будут чувствовать себя слегка подавленно. Возможно, недавно вы сделали доброе дело и ждали благодарности, но, увы, человек не оценил поступка. Тельцам не стоит обижаться на весь род людской, ведь окружающие добры с вами. Будьте честны с собой, и в ближайшем будущем все наладится. Вечер четверга лучше провести в компании друзей, которые уж точно смогут поднять настроение.

Близнецы

Близнецы находятся на пороге нового романа. Влюбленность витает где-то рядом, поэтому не стоит ее игнорировать. Подавить чувства все равно не получится, и не стоит терять драгоценное время. Этот четверг – отличный день для того, чтобы признаться второй половинке во всем. Вот увидите, вас ждет сюрприз. Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, намекает, что пора броситься в омут с головой.

Рак

Ракам в этот четверг лучше всего отправиться навстречу приключениям. Иногда нужно выходить из зоны комфорта, чтобы добавить в жизнь ярких эмоций. Если все же решитесь на нетипичное для себя занятие, будьте осторожны – сегодня велика вероятность получить травму. В этот четверг Ракам не стоит спешить с выводами и подведением итогов, иногда лучше пустить все на самотек.

Лев

Львов сегодня может захватить ностальгия. Возможно, не стоит отказывать себе в удовольствии и все-таки пересмотреть старые фотографии или позвонить другу, с которым давно не общались. Вторая половина дня принесет Львам спокойствие, которого так долго не хватало. Не бегите в этот четверг от желания остаться дома и никуда не идти – иногда нужно уметь замедляться.

Дева

Девы в этот четверг, скорее всего, будут максимально раздражительны и даже слегка агрессивны. Не поддаваться на эмоции будет крайне сложно, но очень важно. Сегодня вас ждет важная встреча, которая должна принести успех в карьере. Вечер четверга будет для Дев спокойным и домашним, в разговорах с любимым человеком. Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, советует сделать глубокий вдох и поймать дзен.

Весы

Весы в этот четверг будут страдать от резких перепадов настроения. Лучшее средство от стрессов – устроить себе дополнительный выходной. Не стоит отмахиваться от сигналов, которые подает тело и разум. Весам пора отдохнуть и сменить обстановку. Вторая половина дня отлично подойдет для маленького путешествия: возьмите друзей и отправьтесь за город погулять по лесу хотя бы часок.

Скорпион

В этот четверг Скорпионы будет мечтать о романтике. Возможно, нужно не мечтать, а действовать – инициатива сегодня пойдет на пользу. Попробуйте позвать на свидание человека, о котором давно мечтаете – есть все шансы, что он согласится. Утро лучше всего посвятить заботе о здоровье, иначе Скорпионы рискуют усугубить ситуацию с давней проблемой. Вечером займитесь чем-нибудь активным – пробежка или йога перед сном дадут необходимую энергию для последнего рабочего дня.

Стрелец

Стрельцов сегодня может ожидать неожиданное любовное приключение. Именно поэтому не стоит отказываться от спонтанного приглашения в гости или на вечеринку – это, вероятно, круто изменит жизнь. Первая половина для идеально подойдет для решения вопросов, которые откладывались уже долгое время. Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, советует Стрельцам брать быка за рога.

Козерог

Козероги в этот четверг могут встретить своего старого знакомого, который внезапным образом повлияет на дальнейшие события жизни. Сегодня вам не стоит оставаться дома, так как день благоприятен для решения накопившихся дел. Шансы на то, что все успеется и пройдет, как по маслу, велики. А вот вечер Козерогам лучше провести дома с семьей, это даст вам заряд любви для нового дня.

Водолей

Водолеи сегодня смогут прекрасно справиться с любой задачей, которую себе поставят. Энтузиазм поможет в этот четверг реализовать многое из списка важных дел. Не стоит оставаться в стороне от проблем, самое время их решать. Водолеи сегодня могут горы свернуть, так что дерзайте. Вечер пройдет более спокойно, однако возможна неожиданная приятная встреча.

Рыбы

Рыбам пора научиться отпускать тех, кто не хочет быть рядом. Это непросто, но только так можно исключить из жизни "не своих". Сегодня лучше всего остаться дома и посвятить себя рутине. Четверг не принесет вам покоя, но дарует мудрость. Рыбам стоит научиться позаботиться о себе. Гороскоп на сегодня, 27 августа 2020 года, советует обнять себя и не отпускать.

Автор: 26 августа 2020, 21:04

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