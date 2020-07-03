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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Гороскоп на неделю с 6 по 12 июля 2020 года

Фото: pixabay.com
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, основательница школы астрологии, ведущая рубрики "Гороскоп" на канале ТВЦ-настроение. Лилия закончила с красным дипломом МГУ им. М. В. Ломоносова по специализации «Социальная психология», а после этого 5 лет изучала астрологию в ведущих астрошколах страны.
Первые два дня недели с 6 по 12 июля пройдут в суровой ауре финального летнего затмения, которое состоялось 5 июля. Зато среда и четверг окажутся долгожданной наградой за наше терпение: Венера в эти дни будет пребывать в королевском градусе легких на подъем Близнецов, что означает возможность маленьких и больших радостей.
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Тем, кто соскучился по покупкам, можно отправляться на шопинг. Желающим пойти к косметологу и парикмахеру больше не нужно сдерживать себя. Ну и, наконец, жаждущим общения, знакомств, свиданий и яркий любовных переживаний тоже пора выпустить этого джина из бутылки.

"В пятницу наш пыл остудят Луна и Нептун, которые соединятся в знаке Рыб, – говорит астролог Лилия Любимова. – Это астрологическое событие предупреждает о риске обманов, иллюзий, а также отравлений и других печальных последствий перебора с алкоголем. Проведите этот день и особенно вечер с осторожностью, чтобы не создать себе проблем".

В выходные от тумана, напущенного Нептуном, не останется и следа. Можно наслаждаться отдыхом и работой на даче, прогулками и занятиями спортом. Настроение может подпортить разве что ворчливость старшего поколения – бабушки и дедушки захотят поделиться своими мудрыми мыслями с внуками. Отличная тренировка стрессоустойчивости накануне следующей рабочей недели!

Овен

Личная жизнь Овнов – как непрерывный сериал: с каждым днем все интереснее! Продолжайте в том же духе, но периодически становитесь над ситуацией и оценивайте свои отношения. В середине недели будьте аккуратнее за рулем и с бытовой техникой, а к выходным продумайте отдых – будет глупо никуда не поехать.

Телец

Прекрасные деньки наступили для Тельцов! Особенно для тех, у кого есть заветная сумма, которую можно спустить на шопинге. Те, кто думал, что денег нет, может обнаружить их в каком-то тайном месте. Исполняйте свои желания, покупайте то, о чем мечтали. К концу недели не забудьте завершить все дела на работе.

Близнецы

Венера в знаке Близнецов не устает одаривать вас вниманием и подарками. Цените это время – оно не продлится долго. Успейте сделать дела, которые закольцованы лично на вас и на вашей харизме. Бизнес и карьера сейчас открывают для вас большие возможности, если вам это интересно – действуйте.

Рак

Неделя для Раков сложная – конфликт Меркурия, расположившегося в вашем знаке, с Марсом, обещает череду нервных дней. Возможны разборки на работе, ссоры дома, даже вспышки насилия или агрессии. Вы предупреждены, поэтому сможете не допускать некомфортных для вас ситуаций.

Лев

Вы на красной дорожке, под вспышками телекамер, вам рукоплещет толпа… Ну и пусть это всего лишь мечты: на этой неделе Львам разрешается помечтать! Тем более что вы можете стать звездой в своем коллективе, компании друзей, группе в соцсетях или даже собственной квартире – аплодисменты от этого звучат не хуже.

Дева

Продолжайте ковать железо, пока горячо! Девам улыбается удача в карьере, так что несмотря на жару и усталость, если у вас есть силы, продолжайте двигаться к цели. Неприятности могут доставить только недоброжелатели, которые способны на оговор, сплетни и обесценивание ваших достижений. Не давайте им шансов.

Весы

Удача улыбнется Весам – студентам, преподавателям, юристам, писателям, сотрудникам религиозных и благотворительных организаций. Всем остальным тоже можно использовать энергетику Венеры для расширения своих границ, смелых планов. Попробуйте мыслить шире, замахнитесь на что-то волнующее!

Скорпион

Скорпионы будут полны сил в начале недели, а вот в середине лучше снизить темп и нагрузку. В среду-четверг избегайте выяснений отношений и скандалов на работе. В случае жары имейте при себе воду и лекарства, которые обычно принимаете. Пятницу, как и выходные, лучше провести поближе к воде и зеленой травке.

Стрелец

У Стрельцов по-прежнему кружится голова от любви. Веселые деньки сменяют друг друга – лето выдалось на славу! Звезды обещают отличное самочувствие и яркие эмоции, но есть риск переборщить с этим. Помните о своих основных обязанностях и не запускайте дела в семье, на учебе и работе.

Козерог

Козероги будут прекрасно чувствовать себя на этой неделе, и смогут справиться с любой нагрузкой. Можно заниматься здоровьем, совершенствовать рабочий график и режим дня. Поиск лучших решений обязательно приведет вас к ним! В середине недели уделите внимание членам семьи – может, им нужна помощь?

Водолей

Луна в вашем знаке при поддержке Венеры поможет вам на шопинге, в салоне красоты, на свиданиях, деловых встречах. Вам все будет даваться легко, играючи, как будто кто-то создает для вас самые мягкие условия. Ну а в конце недели, как бы заняты вы ни были, обязательно устройте себе королевский отдых!

Рыбы

Начало недели поможет Рыбам поправить свое материальное положение – появятся выгодные предложения. Особенно будьте внимательны к собеседникам противоположного пола – удача придет через них. В пятницу Луна и Нептун соединятся в вашем знаке – день таит сюрпризы, и пока непонятно – хорошие или плохие.

3 июля 2020, 11:57

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