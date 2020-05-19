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Гороскоп
Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года

Гороскоп на сегодня, 20 мая 2020 года

Фото: pixabay.com
Раки смогут зарядить всех своим позитивом, у Дев намечается конфликт между эмоциями и разумом, а у Рыб появится шанс проявить свои лидерские качества. Об этом и многом другом читайте в гороскопе на сегодня, 20 мая.
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Овен

Овнам следует проявить благодарность и заботу по отношению к людям, которые вам особенно ценны. Сегодня вы легко найдете правильные слова, которые окажут поддержку, станут мудрым советом или рецептом, решающим животрепещущую проблему. Постарайтесь в этот день быть на позитиве: ваши сильные эмоции можно использовать в качестве топлива для себя и других. Гороскоп говорит, что в среду, 20 мая, чувственность и любовь помогут создать теплую атмосферу в семье. Наслаждайтесь ею.

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Телец

Сегодня один из тех напряженных дней, когда Тельцы почувствуют себя подавленными окружающей энергией. Не исключено, что вы будете чувствовать себя щепкой, которую несет по волнам мироздания. Не сопротивляйся этому чувству. Такая стихия имеет запредельную мощь, но она не злонамеренна. Гороскоп говорит, позвольте себе немного отпустить контроль и плыть по течению, купаясь в безбрежном океане энергии.

Близнецы

У Близнецов сегодня будет хороший день, который позволит проявить себя. Но есть одно важное условие: вы должны быть максимально хорошо "экипированы" и в материальном, и в моральном плане, чтобы иметь возможность реализовать задуманное и справляться с любыми преградами, которые встречаются на пути. Несмотря на возможные колебания настроения, дела будут идти в гору. Вся тяжелая работа, в которую вы вкладывали время и силы в последнее время, начинает окупаться.

Рак

Сегодня Раки могут рассчитывать на хорошее настроение и поддержку близких. Не бойтесь выражать позитивные эмоции, они станут питательной средой, которая лишь придаст вам сил и вдохновения. И вам очень понравится, что другие люди будут разделять подобные яркие переживания вместе с вами. Эта комбинация энергий между всеми вами может творить практически чудеса. Также гороскоп говорит, что среда, 20 мая, хорошо подходит для начала новых дел и старта амбициозных проектов.

ЛеВ

Львам сегодня потребуется стабильность. Важно удерживать хотя бы одну ногу на земле, не улетая уж совсем в облака, хотя мощные и интенсивные эмоции будут, скорее всего, тянуть вас именно вверх. Но в то же время гороскоп говорит, среда – это хорошее время, чтобы делать важные вещи с такой страстью, насколько позволяют условия. Не нужно сдерживаться в своих порывах, просто нельзя отключать голову полностью, оставляя место рациональному планированию. Отметите любые нерешительные попытки, делаете – не бойтесь.

Дева

Сегодня возможны конфликты между требованиями сердца и логикой, между вашими желаниями и устремлениями других людей. Источники напряженности могут возникнуть в самых разных сферах жизни Дев. Гороскоп советует: сперва разберитесь в себе, а уже потом с коммуникацией с другими людьми. Иначе ваш язык будет лететь впереди ума. Что бы вы для себя не решили, будьте искренни с окружающими, велика вероятность, что ваши попытки лукавить и говорить полуправду будут раскрыты. Так что не стоит и пытаться.

Весы

Весы, поверьте в себя. Здравое понимание своей уникальности и особенности придаст сил и решимости сделать шаги на пути к исполнению своих мечтаний. Важно видеть грань, где заканчивается любовь и уважение к себе, а где начинается ничем не подкрепленное самохвальство. Эту черту не стоит пересекать. Гороскоп также говорит, среда, 20 мая, может быть по разным причинам весьма напряженным днем. Но помните, вы сможете легко справиться со всем, разумно используя свои сильные стороны.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов возможен энергетический спад. Ничего страшного в этом нет, ритмы часто меняются по синусоиде. Просто трезво рассчитывайте свои силы и не беретесь за дело, если не уверены в положительном исходе. Также стоит немного отложить дорогие покупки и заключение важных договоров. Но при этом гороскоп указывает, вы вполне можете спокойно заниматься своими делами, разгребая "текучку". Силы скоро придут, ну а пока не рвитесь отчаянно вперед, а действуйте более размеренно.

Стрелец

Данный период может оказаться весьма конфликтным для Стрельцов, и это следует учитывать. Неосторожные слова и поступки сегодня могут посеять раздор, и почти наверняка это вам будет совершенно невыгодно. Поэтому эмоциональные всплески в среду, 20 мая, стоит держать под контролем. Гороскоп советует, будьте готовы пойти на компромисс, уступить, или же отложить решение проблемы на другой день.

Козерог

Сегодня хороший момент для вдумчивой и терпеливой работы Козерогов. Ваш ум будет ясен, а тело усидчивым. Поэтому в этот день вы, если проявите желание, можете успеть очень многое. Однако гороскоп предупреждает, затраты сил потребуют возмещения. Так что продумайте на вечер хороший качественный отдых, который не будет вас как-либо загружать, и некому вас будет лишний раз дергать. И тогда, велика вероятность, такое настрой продержится еще какое-то время.

Водолей

Водолеям стоит сегодня включить "внутреннее солнце" и постараться пронести его через весь день. Если другие люди грустят, сочувствуйте и поощряйте, но не перегружайте на себя их проблемы. Ваша энергия сможет исцелять, но необходим и непроницаемый барьер, который не будет пропускать к вам негатив окружающих, и не даст утянуть вас на "темную сторону". Гороскоп советует, для поддержания позитивного настроя балуйте себя маленькими радостями и старайтесь видеть приятное в повседневных мелочах.

Рыбы

Сегодня от Рыб могут потребоваться организаторские способности и лидерские качества. Даже если вам обычно подобное не свойственно, у вас, вероятно, будет шанс примерить на себя такую роль. Но приоритет нужно отдать неформальному стилю руководства. Зажгите в окружающих искреннее желание. А вот жесткие приказы могут попросту не сработать или быть восприняты в штыки. Гороскоп говорит, что в среду, 20 мая, реальность будет податлива, как мягкая глина, и вы сможете проявить свои творческие задатки, меняя мир вокруг себя.

Гороскоп на май 2020 года | Гороскоп на 2020 год – Финансы | Здоровье | Китайский

19 мая 2020, 18:05

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