Рыба сегодня слегка замечтались, а вот вот у Козерогов состояние может быть гнетущим, Девы – безумно устали. Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, советует отказаться от рутинных дел в пользу саморазвития.

Овен

Овны полны сил и энергии в этот четверг. Чтобы выплеснуть лишние эмоции, вам стоит сосредоточиться на спорте и здоровье. Отличным началом утра может стать зарядка и холодный душ. Не спешите занимать весь день работой, вам стоит сосредоточиться на делах любовных. Вспыльчивые Овны, скорее всего, находятся под чарами прекрасного человека – что ж, не стоит ни в чем себе отказывать.



Телец

Сегодня Тельцам нужно быть внимательными не только к себе, но к близким людям. Четверг – прекрасный день для уточнения планов или калибровки понятий в отношениях с родственниками, особенно со страшим поколением. Вечер, скорее всего, благоприятен для составления маршрута будущего отпуска. К Тельцам в голову может прийти гениальная идея, которая очень скоро изменит жизнь в лучшую сторону.



Близнецы

Близнецам в этот четверг пора перестать оглядываться на прошлое. У вас явно есть проблемы с принятием того, что случилось несколько недель назад. Чтобы успокоиться, постройтесь отказаться от самокопания – рефлексия рефлексией, но иногда нужно дать своей голове отдохнуть. Вторая половина для для Близнецов будет размеренной, это отличное время, чтобы встретиться с родными. Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, советует отказаться от самокопания.

Рак

Влюбленные Раки в этот четверг не стоит зацикливаться на партнере. Вы готовы сделать многое, чтобы оказаться рядом, однако это не стоит так напирать – другому человеку нужно личное пространство. Постарайтесь сконцентрировать энергию в работе, откажитесь от рутинных дел. Вечер четверга Ракам стоит посвятить заботе о своем здоровье.

Лев

Львам в этот четверг лучше всего избегать суеты. Не болтайте лишний раз о планах и постарайтесь не проявлять нетерпения в рабочих вопросах. Чтобы разобрать в своих желаниях, лучше уединиться. Возьмите спонтанный выходной, останьтесь дома и постройте планы на ближайшее будущее. Львам выпал шанс исключить из жизни все лишнее.



Дева

Девы, кажется, сегодня порядком устали. Вам не стоит взваливать на себя так много обязанностей, попробуйте делегировать – рядом есть люди, готовые вас искренне поддержать. Вечером в четверг Девам стоит позаботиться о себе и отменить срочные дела. Проведите вечер дома – в кругу родных и близких. Не стоит назначать на этот день важные переговоры, есть вероятность, что ничего не выйдет. Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, советует отказаться от работы в пользу отдыха.

Весы

Весам сегодня стоит подумать, чем они хотят заниматься в будущем. Есть шанс, что спонтанные дружеские посиделки приведут к рождению бизнес-плана, который скоро принесет стабильный доход. Однако полностью полагаться на знакомых не стоит. Весам лучше не игнорировать душевные привязанности, так как это может сказаться на эмоциональном состоянии.



Скорпион

Скорпионам в этот четверг могут открыться неожиданные перспективы, причем не только в работе, но и в любви. Сегодня вас может ждать на первый взгляд странное событие, которое в скором времени изменит уклад жизни. Скорпионам не стоит пытаться противостоять неизбежному, иногда полезно плыть по течению. Вторая половина дня пройдет в спокойствии, если вы решите провести вечер в кругу друзей.



Стрельцы

Стрельцам в этот четверг не стоит планировать деловые переговоры. Кажется, сегодня из вас не лучший дипломат. Также лучше переключить внимание на семью, есть вероятность, что к вечеру утренний конфликт перерастет в скандал. Чтобы не допустить ссоры, постарайтесь избегать грубых выражений и нелицеприятных эпитетов. Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, советует Стрельцам быть сдержанней.

Козерог

Козероги сегодня могут чувствовать себя слегка гнетуще. Этот четверг – не лучший день для активностей, интеллектуальной деятельности и встреч. Верным решением для Козерогов может стать идея остаться дома и посвятить себя рутине. Это будет продуктивнее, чем казаться тем, кем вы сегодня не являетесь.



Водолей

Водолеи в этот четверг могут обрести почву под ногами. Главное, сосредоточиться на планировании. Возможно, сегодня отличный день для решения семейных проблем – кажется, у вас накопились нерешенные вопросы. Вечер четверга Водолеям лучше всего посвятить саморазвитию и отдыху. И да, не пытайтесь прыгнуть выше головы и тщательно все просчитывайте.



Рыбы

Рыбам сегодня хочется мечтать и любить. Кажется, в вашей жизни появился человек, который готов принимать вас таким, какой вы есть – это очень ценно. Однако вам стоит избавиться от некоторых предрассудков, чтобы построить свое счастье. Например, не стоит держать в голове стереотипы по поводу того, за кем первый шаг. Если хочется, нужно говорить, звать на свидания и любить. Гороскоп на сегодня, 3 декабря 2020 года, рекомендует Рыбам шагнуть в неизведанное.